Wykolejony pociąg Polregio. Kolejarze wstawiają go na tory

Pociąg Polregio wykoleił się między Miechowem a Słomnikami Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował w środę rano, że na miejscu zdarzenia są ekipy techniczne, których zadaniem będzie wstawienie pociągu na tor. Wykorzystywane będą do tego m.in. dwa specjalistyczne pociągi techniczne.

- Trzeba wstawić na tor dwa człony pociągu Polregio - zapowiedział przedstawiciel PLK.

Według niego działania związane z usunięciem pociągu z miejsca zdarzenia powinny się zakończyć w środę. O sytuacji na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Kraków - Kielce - Warszawa) PLK będzie komunikować w ciągu dnia.

Hamarnik przypomniał, ze w związku z wykolejeniem w środę obowiązują zmiany w organizacji ruchu pociągów na zablokowanej linii kolejowej. Podróżni proszeni są o sprawdzanie informacji na portalu pasażera.

Pociąg "spadł z szyn i przechylił się"

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21.00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" - napisał na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.

Według informacji przekazanych przez @PKP_PLK_SA po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio. Na składzie pociągu było około 20 osób, nikomu nic się nie stało. Wprowadzone zostały zmiany w… pic.twitter.com/aWarcKlEQx — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) January 20, 2026 Rozwiń

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - dodał minister.

Małopolska policja poinformowała na X, że w związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie.

Rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły opisał, że "pociąg spadł z szyn i przechylił się". Na miejsce przyjechało osiem zastępów straży pożarnej.

W związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Ze wstępnych ustaleń… — Małopolska Policja (@kwpkrakow) January 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że chodzi o pociąg relacji Kielce Główne - Kraków Główny. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez stację Olkusz linią nr 62 oraz przez Trzebinię linią nr 133, a także ze stacji Katowice przez stację Zawiercie.

Rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski informował, że przewoźnik zapewni pasażerom możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. Przekazał, że na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Policja o przyczynach wykolejenia

- Czynności (służb na miejscu - red.) prowadzone są pod nadzorem prokuratora - mówiła Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Profil polskiej policji na X poinformował w nocy z wtorku na środę, że "komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury".

Odnosząc się do zdarzenia, do którego doszło dzisiaj w Małopolsce👇 informujemy, że komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury.

Na miejsce ściągany… — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) January 20, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD