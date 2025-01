"Dla żartu" i "w nerwach" mówił o bombie w bagażu. Nigdzie nie poleciał

58-latek z Częstochowy nie tylko nie został wpuszczony na pokład samolotu, którym chciał lecieć do Norwegii, ale będzie też musiał zapłacić 500 złotych mandatu. Wszystko dlatego, że na lotnisku powiedział - jak tłumaczył później, "dla żartu" - iż w jego bagażu jest bomba.

O zdarzeniu, do którego doszło na lotnisku w Krakowie-Balicach poinformował Karpacki Oddział Straży Granicznej. W komunikacie opublikowanym na ich stronie czytamy, że 58-latek z Częstochowy zgłosił się do odprawy lotu do Norwegii. Pracownikowi firmy obsługującej lot powiedział, że w jego bagażu znajduje się bomba.