Kraków 21 dzieci z objawami zatrucia salmonellą trafiło do szpitali Anna Winiarska |

Ogólny stan dzieci jest dobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak informuje Renata Krzysztof, zastępczyni państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Limanowej (Małopolska), pierwsza informacja od właściciela przedszkoli wpłynęła w poniedziałek rano. Dotyczyła podejrzenia zatrucia pokarmowego w placówce w Mordarce.

- Przeprowadziliśmy kontrolę sanitarną we wszystkich placówkach, których właścicielem jest osoba, która zgłosiła podejrzenie zatrucia pokarmowego. Były przeprowadzone kontrole w pomieszczeniach, gdzie prowadzone jest żywienie. Pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Wyniki będą prawdopodobnie znane w przyszłym tygodniu - mówi Renata Krzysztof.

Stan dzieci jest dobry

Do szpitali trafiło 21 dzieci z objawami zatrucia.

- Zostały rozmieszczone w trzech placówkach: w Limanowej, w Nowym Sączu i w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Później jeszcze jedno dziecko trafiło do Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Wczoraj sześcioro dzieci zostało już wypisanych do domu - dodaje przedstawicielka sanepidu.

- Na oddział dziecięcy do nas trafiło w sumie 13 dzieci z salmonellą. Dziś wypisujemy piątkę, wczoraj wypisaliśmy dwójkę w stanie dobrym. Te dzieci, które zostały, wymagają nawadniania dożylnego i powtórzenia badań, natomiast stan ogólny jest niezagrażający zdrowiu i życiu - uspokaja Iwona Orzeł-Żurek, ordynatorka oddziału dziecięcego w limanowskim szpitalu.

Szpital w Limanowej Źródło zdjęcia: TVN24

Pytana o objawy, z którymi mali pacjenci trafili do szpitala, ordynatorka mówi, że były to przede wszystkim wysokie gorączki. - Były odwodnione, wymagały nawadniania i uzupełniania elektrolitów. Zrobiliśmy posiewy i salmonella się potwierdziła - dodaje.

Salmonella Źródło zdjęcia: PAP

Sanepid nadzoruje kilkaset osób, które miały kontakt z chorymi dziećmi.