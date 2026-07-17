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Kraków

21 dzieci z objawami zatrucia salmonellą trafiło do szpitali

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Szpital w Limanowej
Ogólny stan dzieci jest dobry
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
21 dzieci (w wieku od dwóch do sześciu lat) trafiło do szpitali z objawami zatrucia salmonellą. W trzech przedszkolach, do których uczęszczały, pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Wyniki mają być znane w przyszłym tygodniu.

Jak informuje Renata Krzysztof, zastępczyni państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Limanowej (Małopolska), pierwsza informacja od właściciela przedszkoli wpłynęła w poniedziałek rano. Dotyczyła podejrzenia zatrucia pokarmowego w placówce w Mordarce.

- Przeprowadziliśmy kontrolę sanitarną we wszystkich placówkach, których właścicielem jest osoba, która zgłosiła podejrzenie zatrucia pokarmowego. Były przeprowadzone kontrole w pomieszczeniach, gdzie prowadzone jest żywienie. Pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Wyniki będą prawdopodobnie znane w przyszłym tygodniu - mówi Renata Krzysztof.

Stan dzieci jest dobry

Do szpitali trafiło 21 dzieci z objawami zatrucia.

- Zostały rozmieszczone w trzech placówkach: w Limanowej, w Nowym Sączu i w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Później jeszcze jedno dziecko trafiło do Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Wczoraj sześcioro dzieci zostało już wypisanych do domu - dodaje przedstawicielka sanepidu.

- Na oddział dziecięcy do nas trafiło w sumie 13 dzieci z salmonellą. Dziś wypisujemy piątkę, wczoraj wypisaliśmy dwójkę w stanie dobrym. Te dzieci, które zostały, wymagają nawadniania dożylnego i powtórzenia badań, natomiast stan ogólny jest niezagrażający zdrowiu i życiu - uspokaja Iwona Orzeł-Żurek, ordynatorka oddziału dziecięcego w limanowskim szpitalu.

Szpital w Limanowej
Szpital w Limanowej
Źródło zdjęcia: TVN24

Pytana o objawy, z którymi mali pacjenci trafili do szpitala, ordynatorka mówi, że były to przede wszystkim wysokie gorączki. - Były odwodnione, wymagały nawadniania i uzupełniania elektrolitów. Zrobiliśmy posiewy i salmonella się potwierdziła - dodaje.

Salmonella
Salmonella
Źródło zdjęcia: PAP

Sanepid nadzoruje kilkaset osób, które miały kontakt z chorymi dziećmi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieciSanepidPrzedszkolesalmonella
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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