Nie zdążył zrobić prawa jazdy, a już został piratem drogowym. Tłumaczył, że jest w trakcie kursu

Policjanci z Krosna na Podkarpaciu zatrzymali kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiada jeszcze uprawnień do kierowania pojazdami. 20-latek twierdził, że jest w trakcie kursu na prawo jazdy.

- Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego audi, który jadąc 95 kilometrów na godzinę, przekroczył prędkość dopuszczalną w terenie zabudowanym. Za kierownicą pojazdu siedział 20-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego - podała policja.

Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jak przekazała policja, 20-latek tłumaczył, że aktualnie jest w trakcie kursu na prawo jazdy, jednak jeszcze go nie ukończył i nie przystąpił do egzaminu państwowego.