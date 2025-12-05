Z jednostki wojskowej znikało paliwo. Żołnierz zatrzymany

Do zdarzenia doszło w Krakowie Źródło: Google Earth

Żołnierz został zatrzymany na terenie Krakowa. Jak przekazuje podpułkownik Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowe., ujęty podoficer jest podejrzany o kradzież znaczącej ilości paliwa i smarów. - Pochodziły one z jednostki wojskowej. Kradzież służyła do dalszej dystrybucji na rynku cywilnym i osiągania z tego tytułu stałego źródła dochodu - zaznacza rozmówca tvn24.pl.

4,5 tony paliwa

Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej zabezpieczyli m.in. około 4,5 tony paliwa, ponad 600 litrów olejów oraz innych o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 tys. zł. Postępowanie w przedmiotowej sprawie małopolscy żandarmi prowadzą pod nadzorem Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie.

Pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM.

