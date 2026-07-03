Kraków Żołnierz skazany za handel narkotykami. Został małym świadkiem koronnym Anna Winiarska |

"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Wyrok w sprawie byłego żołnierza zapadł w czwartek przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, jest nieprawomocny.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, ponieważ okoliczności tej sprawy nie budziły wątpliwości, oskarżony przyznał się do winy i chciał dobrowolnie poddać się karze. Prokuratura oskarżyła go o udział w obrocie narkotykami, a także posiadanie i przygotowywanie narkotyków do wprowadzenia.

Wyrok dla byłego żołnierza

W czwartek sąd orzekł wobec byłego żołnierza 6 Brygady Powietrznodesantowej Jacka K. rok i 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na cztery lata, 20 tysięcy grzywny, 20 tysięcy przepadku korzyści pochodzących z przestępczej działalności, 3 tysiące zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także dozór kuratora.

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Jak wskazał sąd, kara została wymierzona w zawieszeniu, ponieważ oskarżony ujawnił przed organami ścigania okoliczności dotyczące innych przestępstw.

- Sąd wziął pod uwagę to, że oskarżony podjął współpracę z organami ścigania i podał nieznane fakty dotyczące innych przestępstw popełnianych przez inne osoby, dzięki czemu mógł skorzystać z dobrodziejstwa przewidzianego dla małego świadka koronnego. Było to podstawą do zawieszenia kary, mimo że była ona surowsza niż rok pozbawienia wolności - wyjaśnił rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka. Zgodnie z przepisami, warunkowe zawieszenie więzienia przysługuje karom nieprzekraczającym roku.

"Wzorowy przebieg służby wojskowej"

Sędzia Kamil Dziga w uzasadnieniu wyroku powiedział, że wskazane przez prokuratora kary były adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości czynu, biorąc pod uwagę m.in. ich charakter, okoliczności i motywację oskarżonego.

- Wymierzając karę, sąd miał również na uwadze sposób życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstw, w szczególności wzorowy przebieg służby wojskowej, jak również to, iż nie był on nigdy karany za przestępstwo - powiedział sędzia.

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Choć do przestępstw doszło w czasie, gdy Jacek K. był zawodowym żołnierzem, sprawą zajął się sąd powszechny, a nie wojskowy. Zarzucane czyny nie miały bowiem związku z jego służbą.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Akt oskarżenia został skierowany do sądu w czerwcu br.