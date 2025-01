Uderzenie w pseudokibiców. W garażach narkotyki warte dziewięć milionów złotych

Narkotyki warte dziewięć milionów złotych

W ubiegłą środę po wizycie w jednym z obserwowanych garaży został zatrzymany 32-letni mężczyzna. Przyznał on, że w garażu i samochodzie, którym przyjechał są narkotyki. Policjanci znaleźli tam znaczne ilości zabronionego suszu roślinnego i białego proszku oraz przedmioty służące do ich porcjowania. Wspólnik zatrzymanego przebywał wtedy w innym mieście. W jego mieszkaniu i garażach policjanci zabezpieczyli kolejne znaczne ilości narkotyków oraz amunicję, na którą mężczyzna nie miał zezwolenia. 34-latek został zatrzymany, gdy tylko wrócił do domu. Jak przekazała policja, zabezpieczono ponad 76 kilogramów marihuany, prawie 13 kilogramów kokainy, blisko 21 kilogramów mefedronu, ponad 5 kilogramów metamfetaminy oraz 106 g ecstasy. Łączna waga tych narkotyków to blisko 115 kilogramów, a czarnorynkowa wartość prawie dziewięć milionów złotych.