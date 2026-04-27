Kraków Zaśnięcie za kierownicą? Studenci mają na to sposób Oprac. Anna Winiarska |

Konkurs ten jest organizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST w Studenckim Centrum Konstrukcyjnym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studenci rywalizowali w konkursie inżynierskim, dotyczącym zdalnie sterowanych pojazdów - Remote Car Design Competition (RCDC). W zawodach wystartowało 16 drużyn - w sumie 58 osób, przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wśród uczestników jedna osoba reprezentowała Politechnikę Krakowską.

Pierwsze miejsce

Konkurs był rozgrywany w dwóch kategoriach. W jednej z nich, Vehicle Assist System Challenge (VASC), uczestnicy mierzyli się z wyzwaniem inżynierskim, projektując moduł wspierający pojazd w środowisku Matlab/Simulink. Ich zadaniem było opracowanie innowacyjnego systemu lub elementu usprawniającego działanie pojazdu.

W tej kategorii pierwsze miejsce zajął trzyosobowy zespół studentów AGH startujący pod nazwą KN Focus, w skład którego weszli Filip Połatyński, Kamil Pinas i Igor Siata. Zaproponowali oni rozwiązanie monitorujące aktywność kierowcy i zapobiegające zaśnięciu za kierownicą.

- Członkowie zespołu KN Focus opracowali program wykorzystujący bibliotekę integrującą MATLAB z Pythonem. Aplikacja nakładała na twarz użytkownika siatkę śledzącą ruchy głowy oraz monitorującą, czy oczy są otwarte, czy zamknięte. Następnie zebrane dane były analizowane przez algorytm w Simulinku (Stateflow), który w odpowiedzi mógł najpierw dać sygnał dźwiękowy służący do wybudzenia kierowcy, a później zainicjować zwalnianie i bezpieczne zjeżdżanie pojazdu na pobocze - opowiedziała Karolina Hawryluk ze Stowarzyszenia Studentów BEST, które organizowało konkurs.

W drugiej kategorii, Remote Car Development (RCD), uczestnicy budowali zdalnie sterowane pojazdy z dostarczonych części, a następnie mierzyli się z rywalizującymi drużynami na torze przeszkód. Zwyciężyła czteroosobowa drużyna "Piwżynierowie", której pojazd osiągnął najlepszy czas w trakcie wyzwania. W jej skład weszli Marcin Plis, Miłosz Pruchniak, Maksymilian Pawlik i Grzegorz Świątański.

Osiem godzin konkursu

Była to druga edycja konkursu inżynierskiego adresowanego do studentów uczelni technicznych z całego kraju. Zawody pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną z zakresu elektroniki i programowania w praktyce oraz pomagają rozwijać kluczowe kompetencje inżynierskie.

Poprzednia edycja konkursu zawierała dwie kategorie - Remote Car Development oraz Case Study, polegające na rozwiązaniu problemu inżynierskiego i zaprezentowaniu rozwiązania w postaci makiety/prezentacji. Zapisało się na nią 125 osób na 64 miejsca. Konkurs trwał osiem godzin, podczas których wyłoniono sześć zwycięskich drużyn (po trzy na kategorię).

