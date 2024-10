Stary Kleparz, najstarsze i najbardziej znane krakowskie targowisko, całkowicie zmieni swoje oblicze. Nad wymienioną nawierzchnią ma pojawić się nowe zadaszenie, zmieni się też wygląd stoisk i pojawi się sieć Wi-Fi. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na tę inwestycję.

Jak przypomniał w środę rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) Jan Machowski, spółka kupiecka "Stary Kleparz" zarządzająca targowiskiem w ramach przygotowań do realizacji inwestycji otrzymała już decyzje związane z pozwoleniem na wykonywanie robót budowlanych, a także pozwolenie konserwatorskie.

ZIM ogłosił postępowanie przetargowe na budowę otwartego zadaszenia wraz z zagospodarowaniem terenu placu.

Plac targowy stary Kleparz w Krakowie Shutterstock

Wizualizacja modernizacji Starego Kleparza w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Modernizacja Starego Kleparza. Co się zmieni?

Podstawowe założenie inwestycji to budowa nowego zadaszenia w miejsce istniejącego, które jest mocno wysłużone i nie spełnia swoich zadań. Zgodnie z projektem pokrycie będzie stanowić membrana systemowa zamocowana do konstrukcji stalowej zadaszenia. Główny układ nośny konstrukcji to system kratownic stalowych oparty na wielogałęziowych słupach nośnych. Będzie on uzupełniony belkami stalowymi zamontowanymi pomiędzy kratownicami.

W ramach inwestycji powstaną też dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 120 m sześc. Będą one zlokalizowane pod powierzchnią parkingu po stronie zachodniej targowiska. Zbiorniki za pomocą systemu rynien i rur spustowych będą przyjmować deszczówkę z dachu, a wody opadowe zostaną wykorzystywane do podlewania zieleni na placu targowym.

Wizualizacja modernizacji Starego Kleparza w Krakowie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zgodnie z planami przebudowana zostanie także nawierzchnia; kostka brukowa zastąpi zużytą nawierzchnię betonową. Zostaną również zamontowane nowe instalacje elektryczne i słaboprądowe, które zasilą stanowiska handlowe, monitoring wizyjny, nagłośnienie i wi-fi. W miejsce starych stołów handlowych zaprojektowane zostały nowe stanowiska wykonane z konstrukcji stalowej z zadaszeniem z poliwęglanu.

Przedstawiciel ZIM zapowiedział, że inwestycja będzie zrealizowana bez ingerencji w rosnącą na Starym Kleparzu zieleń. Projektanci zadbali o to, by w nowym zadaszeniu zaplanować specjalne otwory na drzewa.

Termin realizacji zadania to 30 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana etapowo, co pozwoli na funkcjonowanie targowiska mimo prowadzonych prac.

Stary Kleparz. Co to?

Stary Kleparz jest najstarszym i najsłynniejszym krakowskim targowiskiem. Znajduje się w samym centrum Krakowa, tuż za obwodnicą Starego Miasta. Targ został otworzony jeszcze w połowie XIV wieku i niegdyś stanowił rynek osobnego miasta - Kleparza.

Po 1980 roku na Starym Kleparzu nieraz można było kupić niedostępne w innych miejscach produkty. "Po każde poważniejsze zakupy należało wybrać się na Kleparz, bo tylko to miejsce gwarantowało zdobycie potrzebnych artykułów. Rynkiem Kleparskim zarządzała Państwowa Agencja Handlowa. W dniu 1 września 1992, Zarząd Spółki podpisał umowę dzierżawy placu targowego z Zarządem Miasta Krakowa. Była to decyzja o historycznym znaczeniu dla placu targowego Stary Kleparz. Od tego właśnie roku roku pieczę nad Kleparzem sprawuje Spółka Kupiecka Stary Kleparz. Kupcy przejęli targowisko w dzierżawę, na własny koszt dokonali modernizacji targowiska. Plac został odnowiony, a warunki handlowania i zakupów zmieniły się nie do poznania" - czytamy na oficjalnej stronie Starego Kleparza.

Targowisko otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18, w soboty od 6 do 16, a w niedziele handlowe od 8 do 15.

Autorka/Autor:bp/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl