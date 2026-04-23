Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Sanepid wszedł do magazynu kolejowej spółki. "Jest dużo do wyjaśnienia"

|
Kontrola sanepidu w magazynie firmy RegioJet
Sanepid skontrolował magazyn przewoźnika kolejowego w Krakowie
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Sanepid wydał decyzję o zamknięciu magazynu należącego do kolejowej spółki RegioJet w Krakowie. Kontrolerzy znaleźli jedzenie i napoje przechowywane w "warunkach niespełniających wymogów sanitarnych". Część była przeterminowana, a tysiące butelek wody składowano pod gołym niebem. Firma RegioJet odpowiada, że towary były przeznaczone do utylizacji.

20 kwietnia pracownicy krakowskiego sanepidu przeprowadzili "kontrolę interwencyjną" magazynu żywności w Krakowie. Choć w wydanym komunikacie nie wskazali, o który obiekt chodzi, ustaliliśmy, że kontrola dotyczyła własności firmy RegioJet. To czeski przewoźnik kolejowy, który kończy swoją działalność w Polsce przez - jak twierdzi firma - działania PKP. Połączenia Kraków-Warszawa-Gdynia oraz Poznań-Warszawa mają zostać zakończone 3 maja.

Jak powiedziała tvn24.pl Aneta Żebrowska, kierowniczka sekcji przetwórstwa żywności, obrotu hurtowego, suplementów diety i importu w krakowskim sanepidzie, niezapowiedziana kontrola była efektem "zgłoszenia obywatelskiego o nieprawidłowych warunkach składowania żywności".

"Polska to jest piekło". Przewoźnik żegna się i przeprasza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Piotr Krysztofiak

Liczne nieprawidłowości

Na miejscu przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej nie zastali pracowników RegioJet, więc weszli do środka w asyście policji. Po kontroli wydano komunikat o tym, że stwierdzono "nieprawidłowości w zakresie przechowywania środków spożywczych, w tym napojów oraz wyrobów garmażeryjnych".

"Produkty te magazynowane były w warunkach niespełniających wymogów sanitarnych, a część z nich była przeterminowana. Dodatkowo, na terenie zewnętrznym obiektu ujawniono około 16 tys. butelek wody mineralnej składowanych na paletach, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym zanieczyszczeń" - czytamy w komunikacie.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Co ważne, magazyn nie był zgłoszony - to oznacza, że nie wydano wymaganej decyzji "uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie magazynowania środków spożywczych".

W następstwie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję o zamknięciu obiektu i utylizacji przeterminowanych produktów oraz przechowywanej na zewnątrz wody.

- Magazyn działał już od paru miesięcy i do niedawna były z niego dostarczane produkty do wagonów restauracyjnych. W związku z tym, że do nas takiej działalności nie zgłoszono, zostanie wysłany do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wniosek o ukaranie firmy RegioJet karą finansową - powiedziała nam przedstawicielka powiatowego sanepidu.

Źródło: Shutterstock

"Jest jeszcze dużo do wyjaśnienia"

Żebrowska podkreśliła, że w czasie kontroli magazyn był już zamknięty i składowana tam żywność była przeznaczona do utylizacji. Taką samą informację podał nam rzecznik RegioJet, Lukáš Kubát.

Jednak sanepid zwrócił uwagę, że i tak magazyn powinien być zgłoszony - choćby po to, by inspektorzy mogli skontrolować warunki przechowywania w nim żywności. To, w jakich warunkach trzymano produkty, które trafiały do podróżnych, jest obecnie w trakcie ustalania.

Ponad 3 tysiące mieszkańców bez wody. Alert RCB
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wrocław

- Zgłoszony powinien być do nas każdy podmiot, który prowadzi działalność żywnościową, nawet kiosk spożywczy, stragan na jarmarku wielkanocnym czy inne punkty czasowe, które działają przez trzy tygodnie. Tym bardziej magazyn, który przechowuje żywność w ilościach hurtowych - podkreśliła Aneta Żebrowska. I dodała, że do spółki zostały wystosowane wezwania na przesłuchanie. - Jest jeszcze dużo do wyjaśnienia - podkreśliła.

RegioJet: rozwiązanie tymczasowe

Wysłaliśmy rzecznikowi RegioJet pytania dotyczące tego, czy produkty z magazynu przy ulicy Kolejowej w Krakowie były sprzedawane na połączeniach i czy były one bezpieczne do spożycia. Prosiliśmy przedstawiciela przewoźnika, by odniósł się do ustaleń sanepidu. Otrzymaliśmy jedynie krótkie oświadczenie:

"Magazyn w Krakowie był rozwiązaniem tymczasowym na czas rozpoczęcia działalności i 7 kwietnia podjęliśmy decyzję o jego trwałym zamknięciu. Wszystkie przedmioty przechowywane w magazynie zostały przeznaczone do utylizacji".
Lukáš Kubát, rzecznik RegioJet

Znaczna ilość odpadów

Sanepid poinformował, że na terenie zewnętrznym obiektu stwierdzono "znaczne ilości składowanych odpadów". Część z nich była zapakowana w worki.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

"W związku z powyższym sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie celem podjęcia dalszych działań zgodnie z właściwością" - przekazano.

Michał Żbik z krakowskiego WIOŚ poinformował nas, że w czwartek sprawa została przekazana do urzędu miasta, ponieważ dotyczy ona "odpadów komunalnych". - Właściwym organem jest prezydent miasta Krakowa - powiedział.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Udostępnij:
Tagi:
KrakówSanepidKolejpociągiżywność
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zespół Riverside, Mariusz Duda, 2008 rok
Mariusz Duda opuszcza zespół Riverside. "Jestem zmęczony udawaniem"
Kultura i styl
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
BIZNES
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
METEO
Andrzej Kowalski
Kim jest gen. Andrzej Kowalski? To on zastąpi Cenckiewicza
Polska
imageTitle
Historyczny sukces Niemca. Wygrał królewski etap w Alpach
EUROSPORT
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela
Marcin Złotkowski
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
BIZNES
AdobeStock_1795816872
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy w sobotę aura będzie nam sprzyjać
METEO
Do zdarzenia doszło w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie)
Chciała ratować psa, została porażona prądem. Są zarzuty
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Świątek popędziła po awans. Przezwyciężyła krótki kryzys
EUROSPORT
Wywrócony tir na węźle Konotopa
12 godzin blokady estakady i zniszczone ekrany. Jest zarzut dla kierowcy
WARSZAWA
Na karoserii rozległe ogniska korozji
Jeździł skorodowanym autem "na aplikację"
Lublin
Dziewczynka nie odstępowała policjantki na krok
Dwulatka uciekła do sąsiadki. Zabrała ją pijana kobieta. "To nie moja mama!"
Białystok
Szef pakistańskiej armii Asim Munir 
To on ma być kluczową postacią w mediacjach między USA a Iranem
Świat
Rekin
"To była szalona walka, najdziwniejszy moment w moim życiu"
METEO
Bogdan Święczkowski
Święczkowski "chce gwarantować sobie większość". "Państwo nie może być bezradne"
Polska
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali "na pracownika banku". Ponad 100 osób poszkodowanych
Łódź
imageTitle
Iga Świątek - Daria Snigur w 2. rundzie w Madrycie - zapis relacji
EUROSPORT
Służby w pobliżu miejsca ataku
Nie żyje 58-letnia kobieta. Syn usłyszał krzyk przez telefon: niedźwiedź!
Martyna Sokołowska
Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Budowali kompleks basenów. Betoniarka przygniotła pracownika
Kraków
szczepionka
"To jest szczepionka na raka". Ale wciąż zbyt mało osób o tym wie
Zdrowie
imageTitle
Jan Bednarek wsparł akcję Łatwoganga. Taką wiadomość wysłał youtuberowi
EUROSPORT
Sprzedawali narkotyki przez szyfrowane komunikatory
Służby uderzyły w dilerów. Narkotyki, gotówka i sprzęt do uprawy konopi
Opole
Wypadek w Makowcu
Auto zepchnięte wprost pod ciężarówkę. Nie żyje 19-latek
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
"Coś poważnego musiało się stać wokół jego osoby, że odchodzi w takim trybie"
Polska
imageTitle
Koniec sezonu dla Lamine'a Yamala. Co z mistrzostwami świata?
EUROSPORT
Donald Trump na terenie Białego Domu
Kolejna dymisja w administracji Trumpa. Media o kulisach
Maciej Wacławik
Sprawa dotyczy 5,5 tysiąca samochodów
Tysiące aut z fikcyjnymi badaniami. "Pseudohandlarz" dogadał się z diagnostami
Kraków
zacma oko oczy wzrok AdobeStock_192896568
Operacje zaćmy znów z limitami? Pacjenci i lekarze obawiają się powrotu kolejek
Zdrowie
