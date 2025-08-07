Koszmar na urlopie. Spłonęła przyczepa kempingowa

Pożar przyczepy kempingowej, Kraków Źródło: Robert/ Kontakt24

W czwartek około godziny 10.30 na ulicy Josepha Conrada w Krakowie, przed rondem Ofiar Katynia, doszło do pożaru przyczepy kempingowej. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar przyczepy, nadpalony samochód

Na przesłanym naszej redakcji nagraniu widać, jak mężczyzna - prawdopodobnie kierowca, który wysiadł z samochodu ciągnącego przyczepę - próbuje ugasić ogień z pomocą gaśnicy. Pożar był już jednak bardzo rozwinięty. Nad rondem unosiły się kłęby czarnego dymu.

- Doszło do pożaru przyczepy kempingowej, w wyniku czego został nadpalony samochód osobowy, do którego była przymocowana. Nie było osób poszkodowanych - powiedział dziennikarzom Kontaktu24 oficer dyżurny krakowskiej straży pożarnej.

Samochodem podróżowała jedna osoba. W gaszeniu pożaru brały udział trzy zastępy straży pożarnej.