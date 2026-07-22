Kraków Tysiąc operacji z użyciem robota da Vinci Anna Winiarska |

Warsztaty z obsługi robota da Vinci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

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Pierwsza operacja przy użyciu robota odbyła się w październiku 2023 r. Wówczas szpital Rydygiera – jak zauważyli jego pracownicy – stał się pierwszą w Małopolsce publiczną placówką medyczną, oferującą leczenie przy użyciu tego narzędzia w ramach NFZ.

"Potrzeby są ogromne"

Szpital wykorzystuje robota da Vinci do operacji onkologicznych na oddziałach urologicznym, ginekologii, chirurgii ogólnej i otolaryngologicznym.

Najwięcej operacji - 344 - przeprowadzono na Oddziale Urologicznym. Jego ordynator Piotr Maciukiewicz poinformował, że oddział dysponuje "już dwoma wyszkolonymi zespołami", a 4 sierpnia odbędą się szkolenia kolejnych lekarzy.

Krakowski da Vinci przeprowadził tysiąc operacji Źródło zdjęcia: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

- U nas potrzeby są ogromne, ale sprzęt musimy dzielić z oddziałami: chirurgii ogólnej, ginekologii i otolaryngologii, co oznacza, że kolejka chętnych nie maleje – powiedział ordynator, cytowany w informacji prasowej. Wyraził nadzieję, że wkrótce szpital kupi kolejny system robotyczny.

Wśród trudnych operacji, na które szpital zwrócił uwagę, było – przeprowadzone na Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną – usunięcie macicy z węzłami chłonnymi miednicy u pacjentki ważącej 156 kg. Według raportów, przywołanych przez lecznicę, średni europejski czas wykonywania zabiegu raka endometrium wynosi 127 minut. Dzięki robotowi, w szpitalu Rydygiera taki zabieg trwa 75 minut.

Liczą na zakup drugiego robota

Lecznica jako jedna z nielicznych w kraju wykorzystuje robota da Vinci do operacji guzów nowotworowych trzustki. W ostatnim roku na 194 operacje jelita grubego, 142 wykonano z użyciem robota.

Szpital poinformował, że "grafik wykorzystania systemu da Vinci jest w Rydygierze tak ciasny, że chirurdzy muszą operować do późnych godzin wieczornych".

Krakowski da Vinci przeprowadził tysiąc operacji Źródło zdjęcia: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

- Bardzo liczymy na zakup kolejnego systemu robotycznego, bo przy rosnącej liczbie chorych i rosnących potrzebach jest to już inwestycja niezbędna – powiedział ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Andrzej Budzyński.

Zwrócił też uwagę, że na kierowanym przez niego oddziale NFZ finansuje tylko robotyczne operacje jelita grubego. Inne operacje, np. trzustki, żołądka, nie mają odrębnego finansowania dla robota i dlatego – zauważył ordynator – trzustka i żołądek operowane są "znacznie rzadziej niż to wynika z potrzeb".

Aparat da Vinci w szpitalu Rydygiera jest od jesieni 2023 r., jednak przez około rok był dzierżawiony przez placówkę. Pod koniec 2024 r. szpital za 10 mln zł zakupił robot - inwestycję sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, któremu podlega szpital.

Krakowski da Vinci przeprowadził tysiąc operacji Źródło zdjęcia: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie