Pseudokibic zatrzymany za narkotyki. Wcześniej siedział za zabójstwo Źródło: małopolska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała we wtorek Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji, 41-latek został zatrzymany w sobotę w Krakowie przez policyjną grupę zajmującą się zwalczeniem przestępczości pseudokibiców.

Według śledczych, mężczyzna powiązany z bojówką jednego z krakowskich klubów mógł się zajmować rozprowadzaniem narkotyków od 2021 roku, kiedy to opuścił więzienie po odbyciu 17-letniego wyroku za zabójstwo.

W samochodzie i mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, kokainę i mefedron Źródło: małopolska policja

Marihuana, kokaina i mefedron

Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu oraz samochodzie 8,5 kg marihuany, a także kokainę, mefedron, sprzęt służący do porcjowania narkotyków, telefony komórkowe i karty sim. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli także 120 tysięcy złotych w gotówce.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany Źródło: małopolska policja

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do ich sprzedaży, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany Źródło: małopolska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD