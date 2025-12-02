Jak poinformowała we wtorek Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji, 41-latek został zatrzymany w sobotę w Krakowie przez policyjną grupę zajmującą się zwalczeniem przestępczości pseudokibiców.
Według śledczych, mężczyzna powiązany z bojówką jednego z krakowskich klubów mógł się zajmować rozprowadzaniem narkotyków od 2021 roku, kiedy to opuścił więzienie po odbyciu 17-letniego wyroku za zabójstwo.
Marihuana, kokaina i mefedron
Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu oraz samochodzie 8,5 kg marihuany, a także kokainę, mefedron, sprzęt służący do porcjowania narkotyków, telefony komórkowe i karty sim. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli także 120 tysięcy złotych w gotówce.
Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do ich sprzedaży, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Autorka/Autor: bp/PKoz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja