Kraków

Siedział za zabójstwo. Członek kibolskiej bojówki znów zatrzymany

W samochodzie i mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, kokainę i mefedron
Pseudokibic zatrzymany za narkotyki. Wcześniej siedział za zabójstwo
Źródło: małopolska policja
Do 10 lat więzienia grozi 41-latkowi, u którego policjanci znaleźli 8,5 kilograma narkotyków. Jak poinformowała policja, mężczyzna jest członkiem bojówki jednego z krakowskich klubów sportowych. Cztery lata temu wyszedł z więzienia, do którego trafił za zabójstwo.

Jak poinformowała we wtorek Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji, 41-latek został zatrzymany w sobotę w Krakowie przez policyjną grupę zajmującą się zwalczeniem przestępczości pseudokibiców.

Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami

Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami

Kujawsko-Pomorskie
35 zarzutów, zatrzymanych 19 osób. Gang narkotykowy rozbity

35 zarzutów, zatrzymanych 19 osób. Gang narkotykowy rozbity

Białystok

Według śledczych, mężczyzna powiązany z bojówką jednego z krakowskich klubów mógł się zajmować rozprowadzaniem narkotyków od 2021 roku, kiedy to opuścił więzienie po odbyciu 17-letniego wyroku za zabójstwo.

W samochodzie i mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, kokainę i mefedron
W samochodzie i mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, kokainę i mefedron
Źródło: małopolska policja

Marihuana, kokaina i mefedron

Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu oraz samochodzie 8,5 kg marihuany, a także kokainę, mefedron, sprzęt służący do porcjowania narkotyków, telefony komórkowe i karty sim. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli także 120 tysięcy złotych w gotówce.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Źródło: małopolska policja

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do ich sprzedaży, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Źródło: małopolska policja
Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

PseudokibicePolicjaKrakówMałopolskaNarkotyki
