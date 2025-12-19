Logo strona główna
Kraków

Napad na jubilera. Trwa akcja policji

Policja (zdj. ilustracyjne)
Kraków
Źródło: Google Earth
W piątek wieczorem grupa zamaskowanych osób weszła do salonu jubilerskiego na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie i sterroryzowała pracowników. Na miejscu pracuje policja.

Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazała w rozmowie z tvn24.pl, że pierwsze informacje o napadzie dotarły do dyżurnego krakowskiej komendy o godzinie 16.44. - Z treści zawiadomienia wynikało, że zamaskowani sprawcy posługiwali się przedmiotami, którymi wystraszyli pracowników i dopuścili się kradzieży. Obecnie zbyt wcześnie jest, żeby informować o szczegółach - podkreśliła policjantka.

Trwa akcja policji

Zaznaczyła, że na miejsce skierowane zostały "duże siły policyjne".

- Funkcjonariusze na miejscu prowadzą działania. Trwają też czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawców i ich zatrzymanie - zaznaczyła Szelichiewicz.

Więcej informacji wkrótce.

Policja Przestępstwa Kraków Małopolska
