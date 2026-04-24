Kraków Nastolatkowie odpowiedzą za napaść i rozbój

Do pierwszego zdarzenia doszło w minioną sobotę około godziny 18 w rejonie Grzegórzek.

"Dwóch młodych mężczyzn podeszło do 15-latka oraz jego 12-letniego kolegi i grozili im przedmiotem przypominającym broń. Następnie jeden z napastników uderzył w głowę 15-latka po czym agresorzy zabrali kilka należących niego rzeczy. Drugi z napastników natomiast miał kierować groźby karalne w kierunku młodszego z chłopców" – podaje małopolska policja. Na miejscu funkcjonariusze zastali poszkodowanych i ojca jednego z nich.

Zaatakowany taksówkarz

Kolejne zgłoszenie wpłynęło z okolicy Azorów. "Po przyjeździe na miejsce mundurowi zastali taksówkarza, który przekazał, że po zakończonym kursie dwóch młodych mężczyzn rozpyliło w jego kierunku gaz pieprzowy i skradli należący do niego telefon komórkowy o wartości blisko 6 tysięcy złotych po czym uciekli" – czytamy w komunikacie.

Policjanci zauważyli nastolatków odpowiadających opisowi na jednej z pobliskich ulic. Obezwładnili ich i zatrzymali.

Nastolatkowie odpowiedzą za napaść i rozbój Źródło: Małopolska policja

"Policjanci znaleźli przy mężczyznach nielegalne substancje, przedmioty skradzione 15-latkowi oraz pistolet na gumowe kule, wykorzystany podczas rozboju na nastolatkach" – wylicza policja.

Podejrzani usłyszeli zarzuty rozboju oraz posiadania nielegalnych substancji. 16-latek odpowie też za kierowanie gróźb w kierunku innej osoby.

Młodszy zatrzymany trafił na trzy miesiące do okręgowego ośrodka wychowawczego, o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. 17-latkowi grozi od dwóch do 15 lat więzienia.