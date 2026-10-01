Kraków Sąd uchyla odwołanie rektora, minister go zawiesza Anna Winiarska |

Protest po zwolnieniach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (materiał z listopada 2021 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: aranoidea/Shutterstock

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W listopadzie 2025 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek odwołał prof. Borka z funkcji w związku z zarzutem łamania przez niego praw pracowniczych. Prof. Borek miał między innymi rozwiązywać umowy o pracę w czasie trwania urlopu pracownika.

Wówczas rektor odwołał się od decyzji i sprawa trafiła do sądu. We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał nieprawomocny wyrok uchylający decyzję ministra.

W odpowiedzi na to minister zdecydował o zawieszeniu w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie. Resort nauki poinformował o tym w środę na platformie X. Ministerstwo dodało, że decyzja została poprzedzona wnioskiem ministra do kolegium elektorów UKEN.

Stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego @MarcinKulasek w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 września 2026 r. dotyczącego odwołania prof. Piotra Borka z funkcji rektora UKEN w Krakowie. pic.twitter.com/67wts1kFNm — Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (@MNiSW_GOV__PL) September 30, 2026 Rozwiń

Naruszenia zwykłe czy rażące?

Jak podało MNiSW, "bezpośrednią przyczyną tych kroków nadzorczych była potrzeba zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania uczelni" po wydanym we wtorek przez WSA wyroku.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że "w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wyjaśnił, że naruszenia przepisów miały miejsce, lecz miały charakter zwykły".

"Minister konsekwentnie stoi na stanowisku, że ustalone naruszenia przepisów prawa, których dopuścił się prof. Borek jako rektor UKEN, miały charakter rażący i uporczywy" - podało MNiSW.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Źródło zdjęcia: aranoidea/Shutterstock

Jak podkreślił resort, "w okresie do uprawomocnienia się wyroku, a także niezależnie od jego dalszych losów, minister uznaje jednak za konieczne zastosowanie adekwatnego środka nadzorczego".

Kto teraz rządzi UKEN?

Od listopada 2025 r. pełniącym obowiązki rektora UKEN jest dr hab. Wojciech Bąk jako najstarszy członek senatu uczelni. Ministerstwo zaznaczyło w środę, że dr hab. Bąk pozostaje pełniącym obowiązki rektora uczelni.

Rektor Borek miał na UKEN zarówno przeciwników, jak i zwolenników.

Przeciwnicy z Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza" zarzucali mu zwolnienie w poprzedniej kadencji ponad 100 pracowników UKEN - w związku z tym przed sądem pracy toczą się sprawy, z których część już się zakończyła wyrokami na korzyść zwolnionych. Krytycy rektora uważają, że niektóre jego decyzje związane były z prawdopodobną uległością polityczną wobec Zjednoczonej Prawicy.

Zwolennicy profesora, skupieni w kolegium rektorskim, oceniali, że kiedy uczelnia była w trudnej sytuacji materialnej, to restrukturyzacja przeprowadzona przez prof. Borka przyniosła efekty, m.in. w postaci pozyskania nowych funduszy, dzięki czemu ustabilizowała się sytuacja finansowa uniwersytetu.