Kolekcjonerka sztuki zmarła, spadkobierców nie znaleziono. "Skarby" przejęło miasto

Kobieta zmarła w 2011 roku, postępowanie spadkowe właśnie się zakończyło. - Będziemy weryfikować wartość mieszkania i obrazów. Jeśli wszystkie okażą się autentyczne, to ich wartość może przekroczyć setki tysięcy złotych – powiedział Maciej Grzyb, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zmarła, której danych urząd nie chce ujawniać, nie pozostawiła po sobie spadkobierców. - W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, do dziedziczenia dochodzi Gmina Miejska Kraków, jako właściwa ze względu na ostatnie zamieszkanie spadkodawcy przed śmiercią – wyjaśniła Justyna Habrajska, dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK.

- Widać, że ta pani pasjonowała się sztuką, kolekcjonowała ją. Wejście do tego mieszkania było jak wejście do Sezamu – mówi Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego urzędu miasta.

900 spraw

Zgodnie z obowiązującym prawem, kiedy spadkodawca nie pozostawił małżonka, krewnych ani innych osób uprawnionych do spadku, albo też wszystkie z tych osób odrzuciły spadek z uwagi na znaczące długi, często przewyższające ewentualny majątek, spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Ta – w przeciwieństwie do osób fizycznych – nie może go odrzucić.