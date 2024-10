Jadczak o "Miśku" i jego odpowiedzialności za problemy Wisły 02.01 | - Paweł M. pseudonim "Misiek", który jest szefem gangu Sharksów - powiedział Jadczak. - To on stoi nad tym wszystkim, on doprowadził do tego, że kibole przejęli władze w klubie i w jakiś sposób wpłynął na to, że taki, a nie inny zarząd pojawił się w klubie. Sprawił, że klub został opanowany przez bandytów i służył im jako maszynka do zarabiania pieniędzy. Stąd się wzięły te długi, problemy wizerunkowe i problemy z prawem - podsumował dziennikarz "Superwizjera". tvn24