Zbudują trzeci pas na długim odcinku autostrady A4

Wyższe stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 między Nowym Tomyślem a Koninem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie projektu rozbudowy o trzeci pas ruchu 24-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Dulową a Balicami w Małopolsce. Prace budowlane związane z tą inwestycją powinny się rozpocząć w 2030 roku.

Jak przypomniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, fragment którego dotyczy przetarg wchodzi obecnie w skład płatnej autostrady A4 pomiędzy Katowicami i Krakowem, zarządzanej przez prywatnego koncesjonariusza. Zgodnie z zapowiedziami resortu infrastruktury po zakończeniu umowy koncesyjnej 15 marca 2027 r. autostrada przejdzie pod zarząd GDDKiA, a przejazd nią stanie się bezpłatny.

Autostrada A4. Punkt poboru opłat w Balicach Źródło: TVN24

Wykorzystają rezerwę w pasie zieleni

Według zarządcy dróg, autostrada Katowice – Kraków ze względu na duży ruch – już teraz przekraczający średnio 50 tysięcy aut dziennie – wymaga poszerzenia o trzeci pas.

Rozbudowa autostrady A4 między stolicami woj. śląskiego i małopolskiego zostanie podzielona na trzy odcinki. Zadaniem projektanta, który wygra przetarg na odcinek Dulowa - węzeł Balice I będzie przygotowanie założenia projektu rozbudowy autostrady o trzeci pas, a także niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia tej inwestycji. Ma on także uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i zezwolenia oraz otrzymać pozwolenie na budowę.

Założeniem rozbudowy jest wykorzystanie rezerwy terenu na trzeci pas, która znajduje się w pasie zieleni rozdzielającej obie jezdnie.

Zadaniem wybranego projektanta będzie również przygotowanie założeń rozbudowy węzła Rudno oraz analiza konieczności rozbudowy czterech Miejsc Obsługi Podróżnych: Aleksandrowice, Morawica, Rudno, Grojec.

Nowy cennik na A4

Od 1 kwietnia planowana jest kolejna podwyżka cen za przejazd autostradą A4 między Krakowem a Katowicami. Zarządca planuje zwiększyć opłaty za przejazd przez jedną bramkę z 17 do 18 złotych dla samochodów osobowych, co oznacza 36 złotych za przejechanie całego odcinka.

Opłaty mają wzrosnąć również dla samochodów ciężarowych kategorii 2,3,4 i 5, w przypadku których koszt na jednej bramce ma wzrosnąć z 52 do 55 zł, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek. Przy czym dla kategorii 2 i 3 utrzymana ma zostać 22 zł bonifikata, zatem obecna opłata dla pojazdów tych kategorii w wysokości 30 zł wzrosłaby do 33 zł, tj. z 60 do 66 zł za cały odcinek.

Zarządca trasy podkreśla, że zmiana wynika z rosnących kosztów utrzymania autostrady i ponoszonych nakładów inwestycyjnych przed zakończeniem umowy koncesyjnej. GDDKiA uważa jednak, że podwyżka może doprowadzić do przeniesienia części ruchu na drogi alternatywne do A4 i że jest ona "nieuzasadniona".

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Plewnia