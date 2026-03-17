Zbudują trzeci pas na długim odcinku autostrady A4

O trzeci pas ruchu zostanie rozbudowany 24-kilometrowy odcinek autostrady A4 między Krakowem a Dulową. Prace mają rozpocząć się do 2030 roku. To fragment trasy, łączącej Kraków i Katowice. Na razie płatny, jednak za rok przejdzie pod zarząd GDDKiA, a opłaty znikną.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie projektu rozbudowy o trzeci pas ruchu 24-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Dulową a Balicami w Małopolsce. Prace budowlane związane z tą inwestycją powinny się rozpocząć w 2030 roku.

Jak przypomniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, fragment którego dotyczy przetarg wchodzi obecnie w skład płatnej autostrady A4 pomiędzy Katowicami i Krakowem, zarządzanej przez prywatnego koncesjonariusza. Zgodnie z zapowiedziami resortu infrastruktury po zakończeniu umowy koncesyjnej 15 marca 2027 r. autostrada przejdzie pod zarząd GDDKiA, a przejazd nią stanie się bezpłatny.

Źródło: TVN24

Wykorzystają rezerwę w pasie zieleni

Według zarządcy dróg, autostrada Katowice – Kraków ze względu na duży ruch – już teraz przekraczający średnio 50 tysięcy aut dziennie – wymaga poszerzenia o trzeci pas.

Nowy cennik na A4

Od 1 kwietnia planowana jest kolejna podwyżka cen za przejazd autostradą A4 między Krakowem a Katowicami. Zarządca planuje zwiększyć opłaty za przejazd przez jedną bramkę z 17 do 18 złotych dla samochodów osobowych, co oznacza 36 złotych za przejechanie całego odcinka.

Opłaty mają wzrosnąć również dla samochodów ciężarowych kategorii 2,3,4 i 5, w przypadku których koszt na jednej bramce ma wzrosnąć z 52 do 55 zł, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek. Przy czym dla kategorii 2 i 3 utrzymana ma zostać 22 zł bonifikata, zatem obecna opłata dla pojazdów tych kategorii w wysokości 30 zł wzrosłaby do 33 zł, tj. z 60 do 66 zł za cały odcinek.

Zarządca trasy podkreśla, że zmiana wynika z rosnących kosztów utrzymania autostrady i ponoszonych nakładów inwestycyjnych przed zakończeniem umowy koncesyjnej. GDDKiA uważa jednak, że podwyżka może doprowadzić do przeniesienia części ruchu na drogi alternatywne do A4 i że jest ona "nieuzasadniona".

