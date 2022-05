Kraków i Małopolska podpisały umowę o organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku

czytaj dalej

Rosyjski niezależny portal Meduza dotarł do mieszkańców oblężonego Mariupola, którzy nie byli w stanie ewakuować się na tereny kontrolowane przez Ukraińców i ostatecznie znaleźli się w Rosji. Najpierw wyjechali do Taganrogu w obwodzie rostowskim, a stamtąd trafili na Daleki Wschód, gdzie obiecano im łatwy dostęp do mieszkań, pieniądze na zagospodarowanie się i pracę. Uchodźcy relacjonowali dziennikarzom, że pozostało to jedynie w sferze obietnic.