Kraków Ostrzeżenie dla kierowców. "Kody kierują do nieznanej nam aplikacji" Oprac. Anna Winiarska |

Fałszywe kody QR na parkometrach, kierowcy podawali dane oszustom. Policja szuka poszkodowanych (wideo z 18.07.2023r.) Źródło wideo: CBZC Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Naklejki pojawiły się na parkomatach w Strefie Płatnego Parkowania, urzędnicy poinformowali o sprawie we wtorek. Jak podaje w rozmowie z tvn24.pl Rafał Wawrzuta z biura prasowego krakowskiej Komendy Miejskiej Policji, sytuacja dotyczy ulic Krowoderskiej, Szlak, Łobzowskiej, Mazowieckiej i Świętokrzyskiej.

Dziwne naklejki na parkomatach w Krakowie

Urzędnicy podkreślają, że naklejki zostały umieszczone tak by zasłonić informację o aplikacji mKraków. "Kierują do innej, nieznanej nam aplikacji" – czytamy w komunikacie.

Znalezione naklejki zostały usunięte przez pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa, którzy sprawdzają parkomaty. Sprawa została przekazana policji, a Urząd Miasta apeluje o zgłaszanie zauważonych naklejek pod numerem 12 616 75 55.

"Za postój w SPP można bezpiecznie zapłacić w parkomacie lub w oficjalnych aplikacjach, pobranych ze sklepu Google Play albo App Store. (…) Osobom, które zeskanowały kod i podały dane karty, radzimy skontaktować się ze swoim bankiem" – czytamy w komunikacie.

Akt oskarżenia

To kolejna taka sytuacja w Krakowie. W 2023 roku policja informowała, że szuka osób poszkodowanych w tym procederze. W styczniu 2026 roku krakowska prokuratura przygotowała akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom podejrzanym o oszustwo i o ułatwienie przestępstwa.

Według ustaleń śledczych, działalność oskarżonych doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez dwie osoby, a kilka kolejnych uniknęło utraty środków dzięki odrzuceniu przez bank autoryzacji transakcji.

Policja nie informuje na razie, czy zauważone obecnie naklejki mogły zostać umieszczone przez tę samą grupę co w 2023 roku.