Dziecko zatruło się czadem, na terapię wożono je 70 kilometrów. Jest stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia

Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Kraków. Rzeczniczka szpitala o sytuacji z nieprzyjęciem dziecka do placówki
Nie ma podstaw do nałożenia kary na krakowski szpital, który - jak informował dyrektor innej placówki - odmówił przyjęcia dziewczynki, która zatruła się tlenkiem węgla. Małopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał, że nie widzi podstaw do zlecenia kontroli czy nałożenia kary na szpitale w związku ze sprawą.

Małopolski oddział NFZ nie widzi podstaw do zlecenia kontroli czy nałożenia kary na szpitale w związku ze sprawą 12-latki z Limanowej. Jak donosiły media, dziewczynkę zatrutą czadem szpital w Limanowej przekierował do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - ale ten miał odmówić hospitalizacji. Według informacji medialnych, ostatecznie 12-latka przez cztery dni przewożona była karetką z oddziału pediatrycznego szpitala powiatowego w Limanowej do Krakowa do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, gdzie znajduje się Ośrodek Terapii Hiperbarycznej.

Trasa ze szpitala w Limanowej do szpitala Rydygiera w Krakowie liczy około 75 kilometrów w jedną stronę. Zaś z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego do szpitala Rydygiera jest, w zależności od trasy, od około 13 do około 18 kilometrów w jedną stronę.

Dziecko zatruło się czadem, musiało jeździć na terapię 70 km. Jest odpowiedź krakowskiej lecznicy
Dziecko zatruło się czadem, musiało jeździć na terapię 70 km. Jest odpowiedź krakowskiej lecznicy

Rozbieżne relacje

W związku ze sprawą małopolski NFZ wezwał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy i szpital w Limanowej do wyjaśnień oraz przeprowadził postępowanie wyjaśniające na podstawie informacji otrzymanych z obu szpitali. Relacje obu placówek są rozbieżne. - Z informacji uzyskanych od Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego wynika, że kontakt ze szpitala z Limanowej nie dotyczył przyjęcia pacjentki na oddział w USD. Rozmowa miała charakter wyłącznie konsultacyjny. Z wyjaśnień otrzymanych ze szpitala w Limanowej wynika natomiast, że w Klinice Chorób Dzieci w USD odmówiono przyjęcia, ale po kontakcie z dyżurnym kliniki neurologii uznano, że pacjentka nie ma wskazań medycznych do hospitalizacji w tym oddziale - przekazała w czwartek rzeczniczka prasowa małopolskiego oddziału NFZ Aleksandra Kwiecień.

Jak wyjaśniła, pacjentka została przyjęta na oddział chorób dzieci w szpitalu w Limanowej, skąd na podstawie otrzymanego zlecenia, dowożona była transportem sanitarnym do szpitala im. Rydygiera w Krakowie na sesje terapii w komorze hiperbarycznej. - W zaistniałej sytuacji nie występują podstawy do zlecenia kontroli czy nałożenia kary wynikających z nieprawidłowej realizacji świadczeń - podsumowała rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ.

W stanie zagrożenia życia

W niedzielę (4 stycznia) do szpitala powiatowego w Limanowej trafiła 12-latka z silnymi objawami zatrucia czadem. Dziewczynka trafiła do placówki z powodu nagłego zasłabnięcia z utratą przytomności podczas kąpieli w łazience ogrzewanej piecykiem gazowym. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal limanowa.in.

Z informacji Onetu z kolei wynika, że jeszcze tego samego dnia limanowska lecznica wysłała karetkę z dziewczynką do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Szpital jest wyposażony w ośrodek terapii hiperbarycznej, z którego komory korzystają najciężej chorzy pacjenci. Dziewczynka w stanie zagrożenia życia przez trzy kolejne dni jeździła do krakowskiej placówki, gdzie odbywała kilkugodzinną terapię, a następnie wracała do szpitala w Limanowej.

Zakażona 80-latka kilkanaście godzin czekała w karetce. "Warszawskie szpitale nie wyraziły zgody na jej przyjęcie"

Zakażona 80-latka kilkanaście godzin czekała w karetce. "Warszawskie szpitale nie wyraziły zgody na jej przyjęcie"

WARSZAWA
Wojewoda chce wyjaśnień w sprawie odmowy przyjęcia pacjenta w Szpitalu Praskim

Wojewoda chce wyjaśnień w sprawie odmowy przyjęcia pacjenta w Szpitalu Praskim

WARSZAWA

Jak twierdził dyrektor placówki w Limanowej, poproszono o przyjęcie 12-latki do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z tego powodu, że jest to lecznica o wyższym stopniu referencyjności. Prośba spotkała się jednak z odmową.

- Prosiliśmy o miejsce w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym i na pewno także w dwóch innych szpitalach, które mają u siebie pediatrię. Wszędzie usłyszeliśmy, że nie ma miejsc. Nie sprawdzaliśmy, czy to prawda, bo niby w jaki sposób? Ale to naprawdę dziwne i przykre, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy nam odmówił. To szpital wyższej referencyjności. Dziecko w takim stanie powinno tam trafić. To był stan ratowania życia. Na szczęście udało nam się uratować 12-latkę. Nasz zespół stanął na głowie, by zapewnić jej opiekę - mówił w rozmowie z Onetem dyrektor szpitala w Limanowej Marcin Radzięta.

W środę (7 stycznia) stan 12-latki był już na tyle dobry, że została wypisana do domu.

Wersja krakowskiego szpitala

Zupełnie inaczej sytuację opisywali przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Rzeczniczka prasowa placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn poinformowała w oświadczeniu, że "kontakt telefoniczny ze strony szpitala w Limanowej nie dotyczył wniosku o przyjęcie pacjentki do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego".

Zaznaczyła, że szpitalny oddział ratunkowy w Limanowej zwrócił się do szpitalnego oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego o przyjęcie dziecka. Rzeczniczka wyjaśniła, że takie procedury nie mogą być jednak wykonane, ponieważ zabrania tego Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital może przyjąć dziecko do któregoś z oddziałów, jeśli wymaga opieki, o czym - jak przekazała rzeczniczka - szpital w Limanowej został poinformowany.

- Lekarz ze szpitala w Limanowej skontaktował się ze starszym dyżurnym szpitala, a następnie bezpośrednio z oddziałem neurologicznym naszej placówki. W trakcie rozmowy lekarz ze szpitala w Limanowej chciał skorzystać z wiedzy specjalistycznej naszego oddziału, informując o ogólnie dobrym stanie pacjentki, przyjętym sposobie leczenia oraz planowanym transporcie dziecka do komory hiperbarycznej - przekazała Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.

Jak dodała, "rozmowa miała charakter konsultacyjny, co jest standardową i powszechną praktyką w systemie ochrony zdrowia i nie stanowi ani zgłoszenia pacjenta do przyjęcia, ani wniosku o hospitalizację". - Dodatkowo podczas wspomnianej rozmowy lekarz ze szpitala w Limanowej wskazał, że będzie kontaktował się z tutejszą kliniką w przypadku wystąpienia objawów neurologicznych - podkreśliła Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.

- Szpital w Limanowej nie zwrócił się do żadnego oddziału naszej placówki z prośbą o przyjęcie dziecka na dalsze leczenie. W konsekwencji nie mogło dojść do odmowy przyjęcia, ponieważ pacjentka nie została skierowana do hospitalizacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - zapewniła rzeczniczka prasowa krakowskiej lecznicy.

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KrakówLimanowaSzpitaldzieckoOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia
