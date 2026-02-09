Logo strona główna
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Kraków
Kraków

Członek gangu wpadł, gdy postanowił odwiedzić partnerkę

28
Członek gangu narkotykowego zatrzymany przez policję
Źródło: Małopolska policja
Policyjni "łowcy głów" namierzyli 28-letniego pseudokibica poszukiwanego listem gończym, który od miesięcy ukrywał się w krajach Unii Europejskiej. Członek gangu zajmującego się produkcją i przemytem narkotyków został zatrzymany, gdy wrócił na krótko do Polski.

W poniedziałek asp. Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji poinformowała, że 28-latek został namierzony przez specjalny policyjny zespół poszukiwań i identyfikacji osób, tzw. łowców głów, kiedy na krótko przyjechał do Polski, aby spotkać się ze swoją partnerką i znajomymi. Został zatrzymany na jednym z krakowskich osiedli.

- To miała być szybka wizyta w kraju i zaraz po tym miał opuścić Polskę, ale nie zdążył. Nie spodziewał się, że krakowscy "łowcy głów" są na jego tropie. Ich intensywna praca, ustalenia i prowadzona obserwacja doprowadziły do poszukiwanego - zaznaczyła policjantka.

Pseudokibic został zatrzymany po powrocie do Polski
Pseudokibic został zatrzymany po powrocie do Polski
Źródło: Małopolska policja

Ukrywał się za granicą

Według ustaleń śledczych, 28-letni pseudokibic jednego z krakowskich klubów sportowych przez pół roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w krajach Unii Europejskiej. Był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 3,5 roku więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i przemytem narkotyków do Polski m.in. z terenu Hiszpanii. Przemycone narkotyki trafiały do kolejnych dilerów na terenie Małopolski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ciastka i batony z narkotykami. Zatrzymano 10 osób

Ciastka i batony z narkotykami. Zatrzymano 10 osób

Wrocław
Leki z Poznania trafiały do fabryki narkotyków w Ukrainie

Leki z Poznania trafiały do fabryki narkotyków w Ukrainie

Poznań
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska policja

KrakówPolicja
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
