Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Czego nie zrobił Konrad Berkowicz przy kasie. Wiemy, kiedy sklep wzywa policję

Co miał zrobić poseł, czego nie zrobił?
Policja o zgłoszeniu dotyczącym kradzieży. Mandat dla posła
Źródło: TVN24
Cała sytuacja przebiegała spokojnie - tak incydent z posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem opisuje biuro prasowe sklepu meblowego Ikea. Polityk przeszedł za linię kas bez skasowania asortymentu za blisko 400 złotych. Sprawą klienta zajęli się ochroniarze. Igor Stypa z biura prasowego sklepu wyjaśnił nam, że w przypadku kradzieży powyżej 50 złotych procedury sklepu wskazują, że ochrona powinna wezwać policję. Tak też było w przypadku Konrada Berkowicza.

O zdarzeniu z udziałem wiceprezesa Nowej Nadziei informowaliśmy na tvn24.pl. Jako pierwszy o tym, że parlamentarzysta próbował wyjść z towarem wartym 390 złotych, za który nie zapłacił, informował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.

O przebiegu zdarzenia informuje w przesłanym do naszej redakcji stanowisku Igor Stypa z biura prasowego firmy Ikea. Czytamy w nim, że procedura dotycząca klienta była "standardowa". "Z klientem rozmawiała zewnętrzna, współpracująca z nami firma ochroniarska, która po ustaleniu, co faktycznie zaszło, zaprosiła klienta do pokoju, gdzie czekali na przyjazd policji" - przekazuje Stypa. Dodał, że "cała sytuacja przebiegała spokojnie".

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny rozmawiał w środę z Igorem Stypą, który mówił mu o dokładnych procedurach dotyczących kradzieży w sklepie. - W przypadku kradzieży powyżej 50 złotych procedury Ikea wskazują, że ochrona powinna wezwać policję. Tak też było w przypadku Konrada Berkowicza - informuje dziennikarz TVN24.

"Tłumaczył się, że zrobił to przez nieuwagę"

O tym, co na miejscu ustalili policjanci, mówił nam z kolei Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Przekazał, że mężczyzna, do którego zostali wezwani, "rzeczywiście za część zakupów nie zapłacił, przeszedł z nimi za linię kas".

- On tłumaczył się, że zrobił to przez nieuwagę, miał słuchawki w uszach, w związku z czym nie zwrócił uwagi na to, że te artykuły nie zostały doliczone do jego rachunku - mówił rzecznik.

Policjanci ukarali Konrada Berkowicza mandatem w wysokości 500 złotych. - W sumie mówimy o kradzieży drobnych artykułów gospodarstwa domowego na kwotę około 390 złotych - przekazał rzecznik KMP w Krakowie. Dodał, że mężczyzna przyjął mandat. - Więc można powiedzieć, że poczuwał się do winy, na tym interwencja została zakończona - podsumował.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czarzasty do Berkowicza: jakby to się zdarzyło Ukraińcowi, co by pan powiedział?

Czarzasty do Berkowicza: jakby to się zdarzyło Ukraińcowi, co by pan powiedział?

Polska
"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?

"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?

"Klient samodzielnie skanuje produkty"

Sklep meblarski w Krakowie przekazał, że w miejscu, gdzie Berkowicz - jak sam twierdzi - zapomniał skasować towar za 390 złotych, jest monitoring. To jednak nie znaczy, że opinia publiczna zobaczy, co dokładnie się wydarzyło.

"Nagrania z monitoringu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępniamy wyłącznie sądom, prokuraturze, policji i innym upoważnionym do tego służbom oraz osobie, której dane zostały zapisane na nagraniu" - zaznacza Igor Stypa. Jednocześnie pracownik biura prasowego firmy sprzedającej meble podkreślił, że zakupy samoobsługowe w markecie przebiegają podobnie jak w innych sklepach.

"Klient samodzielnie skanuje produkty, na ekranie pojawia się informacja, czy zostały dodane do listy zakupów, a na koniec pojawia się pytanie o to, czy wszystko zostało skasowane. Można wtedy sprawdzić całą listę przed przejściem do etapu płatności" - czytamy w komunikacie.

Jeżeli klient ma jakiekolwiek wątpliwości czy problemy, może wezwać pracownika sklepu, żeby mieć pewność, że wszystko zostało zeskanowane. "Pracownik zawsze jest dostępny na linii kas" - przekazuje sklep.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaKonfederacjaKraków
Czytaj także:
Bundestag
Kontrowersje wokół niemiecko-polskiej fundacji. "Tobias, kto?"
Huragan Melissa. Powódź błyskawiczna na Kubie
Huragan Melissa. Tak powódź zalewa Kubę
METEO
imageTitle
Kończą karę po skandalu. "Wyzwolenie"
EUROSPORT
Rosyjskie wojsko w obwodzie kurskim
Media: Putin bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, by kontynuować wojnę
Świat
Ojciec naraził zdrowie i życie 7-letniej córki
Pijany kierowca, w aucie jego siedmioletnia córka
Lubuskie
Autobus Gdańsk (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał wężykiem, kierowcy dwóch autobusów zablokowali mu drogę
Trójmiasto
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Mieli opiniować salę balową i "łuk Trumpa". Zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym
Świat
imageTitle
Były znany piłkarz padł ofiarą porwania
EUROSPORT
34-latek aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa 73-latka
Ranny mężczyzna w klatce schodowej. Kamery zarejestrowały, co się stało
Katowice
Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę budżetową
Burza o podpisy prezydenta. Chcą dowodów, że to on
Świat
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Akcje mocno w górę. Gigant śrubuje rekord
BIZNES
imageTitle
Wyjątkowe studio na igrzyska Mediolan - Cortina 2026
EUROSPORT
Komputer
Dane 5 tysięcy mieszkańców jednej gminy trafiły do sieci
Wrocław
Wieża RTV
Chcieli wyburzyć wieżę RTV, nie dostali zgody
Filip Czekała
19-latek został tymczasowo aresztowany
Podpalił 20-latka, ten zmarł kilka dni później. Zapadł wyrok
Łódź
imageTitle
Poważne zarzuty pod adresem sędziego. Jest reakcja PZPN
EUROSPORT
cpk2
TVN24: KOWR zwróci się dziś o zwrot działki pod CPK
Korweta "Amur" klasy Karakurt
Rosyjski okręt uciekł na Morze Bałtyckie
Świat
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż i duża zmiana w Sejmie
Berkowicz: to "doprowadzi do zerwania Sejmu"
Tego nie skasował Konrad Berkowicz. Sklep potwierdza
Kraków
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Giganci tną zatrudnienie. Tysiące osób mają stracić pracę
BIZNES
Ogromne zniszczenia w mieście Black River
Ich domy zmiotło, uciekli na komisariat. Huragan podążył za nimi
METEO
Zmiany pod pachami przy HS są często bolesne
To jedna z najcięższych chorób skóry. Diagnoza jest prosta, ale pacjenci czekają wiele lat
Zuzanna Kuffel
PKP PLK zaplanowały prace na stacji Warszawa Centralna (zdj. ilustracyjne)
Warszawa Centralna przez tydzień bez pociągów. Znamy szczegóły
WARSZAWA
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
Co zrobi właściciel działki pod CPK? "Nieoficjalne informacje są takie"
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
WARSZAWA
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
WARSZAWA
imageTitle
Tragedia w trakcie meczu. "Szok"
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump przemówił do żołnierzy na lotniskowcu USS George Washington
Trump grozi. "Wyślemy im coś więcej"
Świat
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica