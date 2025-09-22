Powstało centrum pomocy dla skrzywdzonych dzieci. Wzorem była Islandia

Tak wygląda otwarte w Krakowie Centrum Pomocy Dzieciom Źródło: PAP/Łukasz Gągulski, Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Centrum Pomocy Dzieciom zajmuje niecałe 300 metrów kwadratowych w komercyjnym lokalu wynajmowanym przez miasto. Jak podają władze Krakowa, wsparcie uzyska tam 280 rodzin wychowujących 420 dzieci.

Oferta placówki obejmuje m.in. terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, indywidualne wsparcie psychologa klinicznego, terapię rodzinną, terapię indywidualną dla rodziców i opiekunów. Jest tu również tzw. przyjazny pokój rozmów. Został zaprojektowany tak, by zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa podczas rozmów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Dzieci, które doświadczyły przestępstwa lub były jego świadkami, będą mogły uniknąć wielokrotnego opowiadania o swoich przeżyciach, co zmniejsza ryzyko wtórnej wiktymizacji.

Gajewska: niezwykle ważna misja centrum

Sieć centrów pomocy dzieciom w Polsce koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Placówki są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Krakowskie centrum, dzięki funduszom unijnym, poprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.

– Otwieramy dzisiaj miejsce, które właściwie od pierwszego dnia swojego działania będzie realizowało niezwykle ważną misję, jaką jest ochrona i wsparcie dzieci – powiedziała na konferencji prasowej wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przywołał dane dotyczące przemocy wśród nieletnich. Jak mówił, prawie 80 proc. dzieci w Polsce doświadcza przemocy w różnej formie. Ponad 20 proc. nastolatków się samookalecza. Co jedenaste dziecko miało próbę samobójczą.

– W związku z tym to systemowe wsparcie, które dajemy, jest po prostu bardzo, bardzo potrzebne – podkreślił Miszalski.

Dyrektor MOPS Witold Kramarz zaprosił do współpracy m.in. sąd rodzinny, komendę miejską policji, przedstawicieli placówek oświatowych.

– Centrum jest po to, aby dziecko uzyskało maksymalne wsparcie profesjonalistów – powiedział Kramarz.

Model z Islandii

Placówka działać ma według islandzkiego modelu Barnahus zakładającego pomoc pod jednym dachem. Ma to skrócić czas reakcji na krzywdę dziecka, przyspieszyć i zwiększyć skuteczność terapii. Obecnie pomoc dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy jest rozproszona po różnych instytucjach, co wydłuża proces wsparcia i często prowadzi do wtórnej wiktymizacji.

Centrum Pomocy Dzieciom w Krakowie jest przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie (wejście nr 2, I piętro). Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00. Telefony kontaktowe, pod które mogą dzwonić również dzieci potrzebujące pomocy, to: 887-203-099, 887-202-965. Adres mailowy: cpd@mops.krakow.pl.

Nowy ośrodek w Krakowie powstał za ok. 6 mln zł, z czego ponad 5 mln zł to dotacja z funduszy unijnych.

Centrum Pomocy Dzieciom wpisuje się w realizację wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczących wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce od 2020 r. zarejestrowano ponad 220 tys. pokrzywdzonych przestępstwem, z czego około 21 proc. stanowiły dzieci. W Małopolsce istnieje szczególna potrzeba utworzenia takiej placówki, ponieważ – jak podał magistrat – region ten jest na trzecim miejscu w kraju pod względem oczekiwań na wsparcie dla rodzin.

