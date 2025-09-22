Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Powstało centrum pomocy dla skrzywdzonych dzieci. Wzorem była Islandia

Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Tak wygląda otwarte w Krakowie Centrum Pomocy Dzieciom
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski, Bogusław Świerzowski/krakow.pl
Centrum Pomocy Dzieciom od poniedziałku działa w Krakowie. To miejsce wsparcia dla dzieci pokrzywdzonych przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną. Z pomocy psychologów i terapeutów ma tam skorzystać 420 dzieci.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Centrum Pomocy Dzieciom zajmuje niecałe 300 metrów kwadratowych w komercyjnym lokalu wynajmowanym przez miasto. Jak podają władze Krakowa, wsparcie uzyska tam 280 rodzin wychowujących 420 dzieci.

Centrum zajmuje niecałe 300 metrów kwadratowych
Centrum zajmuje niecałe 300 metrów kwadratowych
Źródło: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Oferta placówki obejmuje m.in. terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, indywidualne wsparcie psychologa klinicznego, terapię rodzinną, terapię indywidualną dla rodziców i opiekunów. Jest tu również tzw. przyjazny pokój rozmów. Został zaprojektowany tak, by zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa podczas rozmów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Dzieci, które doświadczyły przestępstwa lub były jego świadkami, będą mogły uniknąć wielokrotnego opowiadania o swoich przeżyciach, co zmniejsza ryzyko wtórnej wiktymizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Apel ministry edukacji o "szansę"

Apel ministry edukacji o "szansę"

Zdrowie
Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony

Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony

Zdrowie

Gajewska: niezwykle ważna misja centrum

Sieć centrów pomocy dzieciom w Polsce koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Placówki są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Krakowskie centrum, dzięki funduszom unijnym, poprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.

Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Źródło: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

– Otwieramy dzisiaj miejsce, które właściwie od pierwszego dnia swojego działania będzie realizowało niezwykle ważną misję, jaką jest ochrona i wsparcie dzieci – powiedziała na konferencji prasowej wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przywołał dane dotyczące przemocy wśród nieletnich. Jak mówił, prawie 80 proc. dzieci w Polsce doświadcza przemocy w różnej formie. Ponad 20 proc. nastolatków się samookalecza. Co jedenaste dziecko miało próbę samobójczą.

Nowy ośrodek kosztował około 6 milionów złotych
Nowy ośrodek kosztował około 6 milionów złotych
Źródło: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

– W związku z tym to systemowe wsparcie, które dajemy, jest po prostu bardzo, bardzo potrzebne – podkreślił Miszalski.

Dyrektor MOPS Witold Kramarz zaprosił do współpracy m.in. sąd rodzinny, komendę miejską policji, przedstawicieli placówek oświatowych.

– Centrum jest po to, aby dziecko uzyskało maksymalne wsparcie profesjonalistów – powiedział Kramarz.

Od lewej: wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman
Od lewej: wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Model z Islandii

Placówka działać ma według islandzkiego modelu Barnahus zakładającego pomoc pod jednym dachem. Ma to skrócić czas reakcji na krzywdę dziecka, przyspieszyć i zwiększyć skuteczność terapii. Obecnie pomoc dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy jest rozproszona po różnych instytucjach, co wydłuża proces wsparcia i często prowadzi do wtórnej wiktymizacji.

Centrum Pomocy Dzieciom w Krakowie jest przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie (wejście nr 2, I piętro). Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00. Telefony kontaktowe, pod które mogą dzwonić również dzieci potrzebujące pomocy, to: 887-203-099, 887-202-965. Adres mailowy: cpd@mops.krakow.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony

Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony

Zdrowie
Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Zuzanna Kuffel

Nowy ośrodek w Krakowie powstał za ok. 6 mln zł, z czego ponad 5 mln zł to dotacja z funduszy unijnych.

Centrum Pomocy Dzieciom wpisuje się w realizację wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczących wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce od 2020 r. zarejestrowano ponad 220 tys. pokrzywdzonych przestępstwem, z czego około 21 proc. stanowiły dzieci. W Małopolsce istnieje szczególna potrzeba utworzenia takiej placówki, ponieważ – jak podał magistrat – region ten jest na trzecim miejscu w kraju pod względem oczekiwań na wsparcie dla rodzin.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp

Źródło: PAP, krakow.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Udostępnij:
TAGI:
KrakówdziecidzieckoZdrowie psychiczne
Czytaj także:
cnb o biurach poselskich widmo
Biura widma, zmywarki i tysiące kilometrów w trasie. Tak posłowie wydają publiczne pieniądze
Polska
imageTitle
Puchar Polski rusza na dobre. Ciekawie już w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport
Polska
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze"
BIZNES
Trybunał Stanu
Co się dzieje w Trybunale Stanu? Złożą wniosek o "prawidłowy regulamin"
Polska
"To się naprawdę dzieje w Polsce"? Nagranie z innego kraju
FAŁSZ"To się naprawdę dzieje. Banderowcy chodzą po polskich ulicach"? Skąd jest to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Pożar przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim
Ogień pojawił się przed przyjściem dzieci, przedszkole zamknięte
Kraków
Złota polska jesień
Dziś rozpocznie się astronomiczna jesień
METEO
Otyłość zabiera mężczyznom testosteron. To ma szereg konsekwencji
"Piwny brzuch" albo "miś" jest społecznie akceptowany. Ale otyłość rujnuje męskie zdrowie
Zuzanna Kuffel
Caorle, Włochy
Przyjechał na urlop, spędził miesiąc w więzieniu. "Pomylili go" z przestępcą
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
METEO
imageTitle
Pogodowy armagedon podczas siatkarskiego mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Malwina Mul 16. orliczką świata. Złoto dla Brytyjki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek podczas prac drogowych
Zginął operator walca. Został przygnieciony
Wrocław
Nysa po przejściu fali powodziowej
Nowe zawiadomienie w sprawie powodzi. Uczelnia wskazuje na nieprawidłowości
Opole
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Unijna agencja zabrała głos
BIZNES
dziecko komputer niebezpieczeństwo
Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich
Kraków
imageTitle
Jarosław Niezgoda znalazł klub. Znów zagra w Polsce
EUROSPORT
Siedmioletnia Zuzia z poważnymi obrażeniami po ataku psa
Siedmiolatka pogryziona przez psa. Zwierzę wyszło ze schroniska z opiekunem
Wrocław
Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala
Lublin
Straż ewakuuje obozy (zdjęcie ilustracyjne)
Strażak pojechał usunąć gniazdo os. Zmarł w szpitalu
Kielce
Do zdarzenia doszło na moście Piłsudskiego w Krakowie
Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów
Kraków
Seul, Korea Południowa
Sojusznik USA ostrzega, że żądania Trumpa mogą pogrążyć go w kryzysie
Władimir Putin na ekranie podczas konkursu "Eurowizji" (20.09.2025)
Muzyczna odpowiedź Putina na Eurowizję. Uczestnik prosi, by na niego nie głosować
Kultura i styl
Zalane ulice w Como
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
METEO
Wypadek miał miejsce w Stopnicy niedaleko Buska-Zdroju
Policjant zginął w wypadku
Kielce
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki
Polska
Barbara Nowacka
Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety
Białystok
Pete Hegseth
Hegseth do dziennikarzy: przestrzegaj zasad albo wracaj do domu

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica