Były żołnierz oskarżony o handel narkotykami
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Jacek K. był żołnierzem 6. Brygady Powietrznodesantowej.
Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie poinformowało, że sprawa Jacka K. zostanie rozpoznana na posiedzeniu 30 czerwca. Prokuratura zawnioskowała o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy ze względu na chęć dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego.
Zwolniony po zatrzymaniu
Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
Jak poinformował p.o. rzecznik prokuratury okręgowej prok. Tomasz Waszczuk, Jackowi K. zarzucono posiadanie znacznej ilości narkotyków i wprowadzanie substancji do obrotu. W czasie śledztwa K. przyznał się do zarzutów.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę oskarżony pełnił zawodową służbę wojskową w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, z której został zwolniony po jego zatrzymaniu i zastosowaniu aresztu tymczasowego.
Na początkowym etapie śledztwo dotyczyło także innych osób. Ich działania zostały wyłączone do odrębnego postępowania.