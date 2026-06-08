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Kraków

Były żołnierz oskarżony o handel narkotykami

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wojsko żołnierze
"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura zarzuca Jackowi K. posiadanie znacznej ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu. Były żołnierz ma dobrowolnie poddać się karze.

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Jacek K. był żołnierzem 6. Brygady Powietrznodesantowej.

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie poinformowało, że sprawa Jacka K. zostanie rozpoznana na posiedzeniu 30 czerwca. Prokuratura zawnioskowała o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy ze względu na chęć dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego.

Zwolniony po zatrzymaniu

Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Jak poinformował p.o. rzecznik prokuratury okręgowej prok. Tomasz Waszczuk, Jackowi K. zarzucono posiadanie znacznej ilości narkotyków i wprowadzanie substancji do obrotu. W czasie śledztwa K. przyznał się do zarzutów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę oskarżony pełnił zawodową służbę wojskową w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, z której został zwolniony po jego zatrzymaniu i zastosowaniu aresztu tymczasowego.

Na początkowym etapie śledztwo dotyczyło także innych osób. Ich działania zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

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Źródło: PAP
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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