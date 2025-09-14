Logo strona główna
Kraków

Samolot wypadł z pasa i "mało brakowało, a by go odwróciło". Lotnisko znów działa

Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice. Relacja Jerzego Korczyńskiego
Źródło: TVN24
Lotnisko Kraków Airport w Balicach wznowiło funkcjonowanie po tym jak samolot podczas kołowania po lądowaniu wypadł z pasa. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Na razie nie ma informacji o przyczynie zdarzenia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Samolot Enter Air lecący z Antalyi w Turcji podczas lądowania na lotnisku Kraków-Balice w niedzielę po południu wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Po incydencie port wstrzymał odloty, a rejsy do Krakowa były przekierowywane. Jako pierwszy informację o zdarzeniu podał portal rmf24.pl.

Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Źródło: PAP/Art Service

W poniedziałek przed godziną 1 wznowione zostały operacje lotnicze w podkrakowskim porcie lotniczym. "O godz. 00:40 operacje lotnicze z/do Kraków Airport zostały wznowione. Skutki wielogodzinnego zamknięcie lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek (15 września). Dlatego uprzejmie prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników" - przekazano w nocy na oficjalnym profilu lotniska w serwisie X.

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, informując o otwarciu lotniska, przekazał, że lot Kraków-Tel Awiw odleci z opóźnieniem 2-godzinnym, a lot Warszawa-Kraków - z opóźnieniem 2,5-godzinnym.

Natalia Vince z Kraków Airport pytana wcześniej w niedzielę o możliwe przyczyny zdarzenia powiedziała, że "to będzie przedmiotem badania komisji".

Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Źródło: TVN24

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że samolot poruszał się z niewielką prędkością. Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej PSP, strażacy nie zostali zadysponowani na lotnisko. Działania prowadziła wyłącznie Zakładowa Straż Pożarna.  

Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Źródło: tmk/Kontakt24

Potrzebny był specjalistyczny sprzęt

Reporter TVN24 Jerzy Korczyński wyjaśniał, że takie sytuacje zdarzają się "niezwykle rzadko na polskich lotniskach", a ostatni przypadek miał miejsce w 2013 roku w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP

Mówiąc o specjalistycznym sprzęcie, potrzebnym do odholowania samolotu, reporter tłumaczył, że są to pewnego rodzaju "poduszki", dzięki którym będzie można podnieść samolot i utwardzić pod nim podłoże, a dopiero potem użyć dźwigów. Wyjaśnił też, że nie każde lotnisko taki sprzęt posiada, a do Balic został on przywieziony z czeskiej Ostrawy.

Korczyński dodał, że jednym z ważniejszych zadań, które należało wykonać, to odpompowanie z maszyny paliwa, aby była ona jak najlżejsza.

Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice. Relacja Jerzego Korczyńskiego
Źródło: TVN24

"Mało brakowało"

Pani Dagmara, pasażerka samolotu, który wypadł z pasa, przekazała, że maszyna "poruszała się bardzo szybko, około 100 kilometrów na godzinę".

- Mało brakowało, a całkowicie by go odwróciło, ale na szczęście udało się go zatrzymać, natomiast dziewięćdziesiąt procent maszyny znajdowało się na pasie zieleni - relacjonowała w rozmowie z Kontaktem24.

Jak dodała, pasażerowie po zatrzymaniu nie otrzymali żadnych informacji poza poleceniem pozostania na miejscach. - Niedługo później pojawili się strażacy, którzy obchodzili cały samolot. Trwało to wszystko około pół godziny, po czym wydano komunikat o tym, aby pasażerowie opuścili samolot tylnym wyjściem, co też uczyniliśmy i wsiedliśmy do podstawionego na płycie autobusu. Przejechaliśmy pod halę lotniska, gdzie staliśmy kolejne pół godziny, zanim zaprowadzono nas do wydzielonej części hali przylotów, w której cały czas jesteśmy - opisywała. 

Kobieta powiedziała, że przedstawiciel linii lotniczych skontaktował się z pasażerami już na lotnisku, przekazując informację o konieczności wypełnienia ankiet, zanim będą mogli opuścić pomieszczenie, w którym przebywają. - Nie wiem, co to za ankiety, ponieważ jeszcze nie otrzymałam swojej. Z tego co mi wiadomo nikt nie został poszkodowany, choć na pewno było takie niebezpieczeństwo, gdyby samolot się nie zatrzymał i wykonał pełny obrót na płycie - podsumowała.  

Komunikat Enter Air

Enter Air opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący sytuacji w Balicach. Czytamy w nim, że samolot należał do przewoźnika AirExplore i wykonywał lot dla Enter Air. "(Samolot - red.) podczas lądowania w bardzo trudnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz), zjechał na nieutwardzoną część lotniska poza drogą kołowania" – czytamy w komunikacie.

Kolejne rejsy maja być realizowane samolotami należącymi do floty Enter Air.

Przekierowane i odwołane loty

W związku z zamknięciem krakowskiego lotniska, do Katowic zostało przekierowanych sześć rejsów. To loty z Zurychu, Wenecji, Palermo, Memmingen, Bazylei i Oslo-Torp. Odlecą stamtąd także krakowskie rejsy do Chanii, Tirany i Palermo.

"Przekierowania nie wpływają na organiczną siatkę połączeń, tzn. nasze rejsy rozkładowe odlot/przylot zawsze w takich sytuacjach mają priorytet" - zapewnił rzecznik katowickiego lotniska.

Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT, poinformował z kolei o odwołaniu części lotów, głównie między Krakowem i Warszawą, ale także połączenie z lotniskiem Paryż-Orly.

Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice

Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Źródło: Tmk/Kontakt24
Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Źródło: Tmk/Kontakt24
Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Samolot na pasie zieleni, Kraków Balice
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: wini, os, sz/ec, akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica