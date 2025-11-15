Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Góral z USA zabudowuje polanę u stóp Tatr. "Jedna wielka samowola"

|
Cztery budynki powstają na skraju polany Biały Potok w Witowie
Góral z USA zabudowuje polanę u stóp Tatr. "Jedna wielka samowola"
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl
Mimo nakazu wstrzymania prac robota wre. Góral mieszkający w USA buduje na polanie Biały Potok w Witowie cztery domki letniskowe. - Wszystkie bez pozwoleń na budowę - informuje nadzór budowlany. - Cała ta polana to jest jedna wielka samowola, wszyściutko nielegalnie pobudowane - mówią nam spotkani na budowie robotnicy. Z inwestorem nie sposób się skontaktować.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Budowa na terenie polany Biały Potok w Witowie trwa od kilku miesięcy. Nie zatrzymał jej nakaz wstrzymania prac wydany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem.
  • Inwestor mieszka w USA. - Mężczyzna ten nie odbiera korespondencji i nie stosuje się do zaleceń - zwraca uwagę szef PINB Jan Kęsek.
  • Samorząd rozkłada bezradnie ręce. - Nieuczciwych inwestorów na Podhalu stać na to, by wybudować budynek, a później bawić się z urzędami, z nadzorem budowlanym w przeciągających się postępowaniach - denerwuje się wójt Kościeliska Roman Krupa.
  • To nie pierwszy taki przypadek. - Pierwsze kwiatki inwestycyjne zaczęły się pojawiać około 2013 roku - mówi Piotr Zając, twórca inicjatywy Podhalański Patrol Budowlany.

- My tu wszyscy budujemy legalnie. Zdobywamy pozwolenia, wszystko robimy zgodnie z prawem, czasem mamy z tym problemy. Kontrolują nas, każdy błąd wytkną. A niedaleko ktoś bez żadnych pozwoleń stawia sobie kilka domów. To skandal – słyszymy od jednego z przedsiębiorców w Witowie niedaleko Kościeliska na Podhalu.

Budowa domków trwa mimo nakazu wstrzymania prac
Budowa domków trwa mimo nakazu wstrzymania prac
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Samowola u stóp Tatr

Każdy kolejny z czterech domków budowanych przy trasie do Doliny Chochołowskiej wchodzi coraz głębiej w historyczną polanę Biały Potok, leżącą u wylotu Doliny Lejowej. Kompleks wygląda jak klin wbity między dwoma częściami tego urokliwego zakątka, z którego rozpościera się widok na łańcuch Tatr Zachodnich i Magurę Witowską.

Nieopodal przebiega granica Tatrzańskiego Parku Narodowego, a część polany jest obszarem Natura 2000. Ustanawiając tę formę ochrony, urzędnicy docenili urokliwe górskie łąki, bory świerkowe, torfowiska i murawy.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Skutki burzy Claudia
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
METEO
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
"Przepięknie brzmi". Polonista o swoim faworycie na Młodzieżowe Słowo Roku
Polska
imageTitle
Najdziwniejsza pomeczowa "konferencja prasowa" w historii? "Surrealistyczna scena"
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim
Liban zamiast Ukrainy. Decyzja Węgier
Świat
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
BIZNES
imageTitle
Wielki sukces. Polak mistrzem świata w strzelectwie
EUROSPORT
Marcin Romanowski
Romanowski bez paszportów. Być może "to samo czeka Ziobrę"
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz na kongresie PSL
Kosiniak-Kamysz: przygotowujemy się do startu w wyborach jako PSL
Polska
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
BIZNES
Tragiczny wypadek na DK 62 w powiecie radziejowskim
Zderzyła się z tirem, zginęła. Pasażerowie ranni
Kujawsko-Pomorskie
Andromeda i Przyjaciele
Polak znów doceniony przez NASA
METEO
imageTitle
Znakomity występ Polaka na start Pucharu Świata. "Jestem bardzo zaskoczony"
EUROSPORT
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
WARSZAWA
imageTitle
"Prawdziwy cios", "niezasłużona porażka". Młodzi Polacy utarli nosa Włochom
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "próbuje odwrócić uwagę"
Świat
Kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie
Kierowca tira dmuchnął w alkomat i nagle zrobił się agresywny
Poznań
Szczęśliwy finał poszukiwań 82-latki
82-latka wyszła nad ranem, odnaleźli ją na bagnach
Łódź
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
METEO
KADR NA KINO
Wraca kultowa seria, hollywoodzki gwiazdor w filmie o Janie Pawle II, debiut Adele
KADR NA KINO
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". Policja bada wpis
WARSZAWA
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
WARSZAWA
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
"Znaleźliśmy kolejne trzy ciała"
METEO
Bela Kiss i śledztwo w jego sprawie
"Szły jak na lep na jego czułe słówka". Ciała 24 kobiet w beczkach
Tamara Barriga
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
BIZNES
imageTitle
Kamiński chwali współpracę z kapitanem. "Super się uzupełniamy"
EUROSPORT
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
WARSZAWA
imageTitle
Marginalna rola Sochana i kolejna porażka Spurs. Rekordowy Curry
Najnowsze
Indyjskie jednostki paramilitarne w pobliżu komisariatu policji w Srinagarze
Wybuch na komisariacie. Dziewięć osób nie żyje
Świat
Zbigniew Ziobro
"Kogoś trzeba poświęcić. Ziobro nigdy nie był w PiS-ie"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica