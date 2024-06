Rzeźba "prowokowała przechodniów do dzwonienia na numer alarmowy"

Co najmniej pięć razy służby wyjeżdżały w weekend na ulicę Kopernika w Krakowie po zgłoszeniach o człowieku stojącym na gzymsie kamienicy. Akcje ratunkowe były niepotrzebne, bo - jak się okazywało - postać przypominająca osobę w kryzysie emocjonalnym to rzeźba, umieszczona tam w ramach festiwalu. Z uwagi na "duże absorbowanie służb ratunkowych" organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu instalacji.

Wpis został opatrzony komentarzem osoby, która przedstawiła się jako operator numeru alarmowego. "Proszę o umieszenie ogloszenia dla mieszkańców, że umieszczona przez krakowskich artystów kukła na budynku przy ul. Kopernika 15 jest kukłą a nie prawdziwym sam****cą. Jestem operatorem numeru alarmowego, ktory przez ten nieprzemyślany performers zmuszony jest do uspokajania zdenerowanych często spanikowanych ludzi, którzy myślą, że są świadkami próby samobójczej" - czytamy we wpisie.

Policja: na każde zgłoszenie musimy reagować

Przenieśli kontrowersyjną rzeźbę

W poniedziałek Urząd Miasta Krakowa odniósł się do krytyki skierowanej w kontrowersyjną rzeźbę. W komunikacie magistrat poinformował, że instalacja artystyczna zostanie przeniesiona. "Dzieło jest tak realistyczne, że prowokuje przechodniów do dzwonienia na numer alarmowy z informacją o osobie chcącej skoczyć z wysoka. Z uwagi na duże absorbowanie służb ratunkowych, organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu rzeźby na ul. Kopernika 19, na niższe piętro" - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się również na stronie festiwalu.

Festiwal Open City w Krakowie

"Do końca sierpnia na Wesołej można oglądać 44 instalacje i rzeźby różnych artystów, których dzieła nawiązują do hasła przewodniego pierwszej, krakowskiej edycji – 'Mater:ja'. Celem wydarzenia jest przede wszystkim sprawienie, by sztuka współczesna stała się integralną częścią codzienności, inspirując do refleksji i odkrywania miasta przez pryzmat artystyczny" - czytamy na stronie magistratu.