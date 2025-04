"Kinga" i "Jadwiga" już pracują. Drążą najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

Ruszyła budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce Źródło: PAP/Grzegorz Momot

W Małopolsce ruszyła budowa najdłuższego, niemal 3,8-kilometrowego tunelu kolejowego w Polsce. Powstaje między miejscowościami Męcina i Mordarka i jest częścią projektu kolejowego Podłęże-Piekiełko.

Na miejsce dotarła już specjalistyczna maszyna TBM (tunnel boring machine). Jak ocenił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, tunel to jedna z największych inwestycji kolejowych w kraju.

Maszyna, której tarczom nadano imiona Jadwiga i Kinga, wydrąży tunel kolejowy, który powstanie pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka na odcinku linii nr 104 z Chabówki do Nowego Sącza. Zgodnie z założeniami drążenie tunelu potrwa 10 miesięcy. Inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia kolejowego nazywanego Podłęże - Piekiełko.

Ruszyła budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Jeden z najważniejszych projektów w kraju

Minister infrastruktury ocenił podczas poniedziałkowego briefingu w Męcinie, że zadanie Podłęże-Piekiełko, składające się z dwóch części: modernizacji i elektryfikacji trasy nr 104 Chabówka – Nowy Sącz oraz budowy zupełnie nowego, 58-kilometrowego odcinka łączącego Podłęże k. Krakowa z Tymbarkiem i Mszaną Dolną, to najważniejszy projekt kolejowy w południowej Polsce i jeden z najważniejszych w kraju.

- To projekt, który przewiduje nie tylko modernizację linii kolejowej, ale także najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne i wybudowanie kolei w nowym przebiegu. W Polsce przez dekady nie budowano nowych przebiegów kolejowych, nie budowano tuneli. Dzięki temu, że udało nam się pozyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, możemy wreszcie zacząć realizować ten projekt - powiedział Klimczak. Dodał, że inwestycja znajduje się w kluczowym i najbardziej spektakularnym momencie – uruchomienia tarczy TBM, która wydrąży tunel.

Ruszyła budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce Źródło: PAP/Grzegorz Momot

- Dzisiaj startuje tarcza i rozpoczyna się budowa (tunelu). Rozmawiałem z inżynierami, powiedzieli, że umowę podpisaliśmy rok temu 8 marca, a dzisiaj budowa jest całkowicie przygotowana - takiego tempa budowy w Europie nikt nie widział - ocenił w poniedziałek minister.

Zaznaczył, że dzięki tunelowi i zmodernizowanej trasie czas przejazdu pociągiem z Limanowej do Nowego Sącza wyniesie 20 minut, a z Nowego Sącza do Krakowa - godzinę. - To jest prawdziwa rewolucja kolejowa na południu Polski za 12 mld zł - podkreślił Klimczak.

Obecny na uroczystości wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał na znaczenie inwestycji dla rozwoju transportu kolejowego oraz bezpieczeństwa Polski, a także spełnienie wieloletnich oczekiwań mieszkańców ziemi limanowskiej i całej Sądecczyzny. - To są strategiczne inwestycje ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, na mobilność militarną. To łatwość przemieszczania się wojsk sojuszniczych, sprzętu - potrzebujemy tego. Ten aspekt bezpieczeństwa państwa polskiego w budowie tej linii kolejowej jest uwzględniony - podkreślił szef MON.

Krótsza podróż po nowej linii

Sprowadzona z Chin maszyna TBM, która wydrąży główny tunel o długości 3,75 km, waży 2 tys. 534 tony. Waga głównej części napędowej, tzw. main drive, to 100 ton; tnąca głowica o średnicy 11 metrów składa się z pięciu segmentów o łącznej masie 245 ton.

Na placu budowy znajduje się także mniejsza maszyna TBM o średnicy 5 metrów i wadze 600 ton, która będzie drążyć równoległy tunel ewakuacyjny.

Umowa na modernizację czwartego odcinka linii nr 104 Limanowa – bocznica Klęczany o długości 12,5 km została podpisana w marcu ub.r. z konsorcjum firm w składzie Budimex/Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt/Gülermak. Czas wykonania prac PLK SA określiły na 31 miesięcy. Tory w znacznej części zostaną poprowadzone w nowym śladzie. Koszt wykonania samego tunelu to ponad 750 mln zł, a budowa całego odcinka Limanowa – bocznica Klęczany (łącznie z tunelem) to koszt 1,9 mld zł.

Ruszyła budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Według PKP Polskich Linii Kolejowych realizacja całej inwestycji nazwanej Podłęże-Piekiełko ma usprawnić połączenia kolejowe w południowej Polsce, skracając czas podróży i zwiększając bezpieczeństwo przejazdów. Po zakończeniu projektu najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków–Nowy Sącz w około 60 minut, a podróż do Zakopanego zajmie około 90 minut.

Obecnie wykonawcy pracują również na innych odcinkach inwestycji Podłęże - Piekiełko. Nowa kolej powstaje pomiędzy Limanową a Nowym Sączem oraz Chabówką a Rabką Zaryte. W toku są postępowania przetargowe na kolejne odcinki tej linii: Rabka Zaryte – Mszana Dolna – Fornale (Kasina Wielka), Szczyrzyc – Tymbark, Podłęże — Gdów i Tymbark - Limanowa.

Cały projekt Podłęże - Piekiełko będzie jedną z najdroższych inwestycji kolejowych w Polsce, o łącznej szacunkowej wartości 12 mld zł. Finansowany będzie m.in. z KPO oraz Krajowego Programu Kolejowego, a przewidziany termin realizacji to 2029 rok.