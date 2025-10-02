Logo strona główna
Kraków

Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Życia 26-latka nie udało się uratować
Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Jadowniki
Źródło: tvn24.pl
Fragment rozbieranego budynku - najprawdopodobniej komin - runął na mężczyznę w wieku około 26 lat. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jadowniki (woj. małopolskie). - U poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia, niestety resuscytacja nie przyniosła efektu - przekazuje kapitan Dominik Machał z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Strażacy i policjanci zostali powiadomieni o wypadku w czwartek około godziny 16:49. - Na ulicy Staropolskiej w Jadownikach rozbierany był dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny. W czasie prac fragment elementów budowlanych przygniótł mężczyznę na terenie posesji - przekazuje kapitan Dominik Machał. Strażacy przekazują, że najpewniej był to fragment rozbieranego komina.

Godzinna walka o życie

Poszkodowany został wyciągnięty spod gruzów jeszcze przed przyjazdem służb. - Mężczyzna był nieprzytomny. Rozpoczęto resuscytacje oddechowo-krążeniową. Na miejscu był też zespół ratownictwa medycznego oraz zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo ponad godzinnej akcji nie udało się uratować życia mężczyzny - dodał kpt. Machał.

Okoliczności śmierci wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Brzesko

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica