Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Strażacy i policjanci zostali powiadomieni o wypadku w czwartek około godziny 16:49. - Na ulicy Staropolskiej w Jadownikach rozbierany był dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny. W czasie prac fragment elementów budowlanych przygniótł mężczyznę na terenie posesji - przekazuje kapitan Dominik Machał. Strażacy przekazują, że najpewniej był to fragment rozbieranego komina.
Godzinna walka o życie
Poszkodowany został wyciągnięty spod gruzów jeszcze przed przyjazdem służb. - Mężczyzna był nieprzytomny. Rozpoczęto resuscytacje oddechowo-krążeniową. Na miejscu był też zespół ratownictwa medycznego oraz zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo ponad godzinnej akcji nie udało się uratować życia mężczyzny - dodał kpt. Machał.
Okoliczności śmierci wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
