Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Jadowniki Źródło: tvn24.pl

Strażacy i policjanci zostali powiadomieni o wypadku w czwartek około godziny 16:49. - Na ulicy Staropolskiej w Jadownikach rozbierany był dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny. W czasie prac fragment elementów budowlanych przygniótł mężczyznę na terenie posesji - przekazuje kapitan Dominik Machał. Strażacy przekazują, że najpewniej był to fragment rozbieranego komina.

Na miejscu był obecny zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło: KP PSP Brzesko

Godzinna walka o życie

Poszkodowany został wyciągnięty spod gruzów jeszcze przed przyjazdem służb. - Mężczyzna był nieprzytomny. Rozpoczęto resuscytacje oddechowo-krążeniową. Na miejscu był też zespół ratownictwa medycznego oraz zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo ponad godzinnej akcji nie udało się uratować życia mężczyzny - dodał kpt. Machał.

Okoliczności śmierci wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Życia 26-latka nie udało się uratować Źródło: KPP Brzesko

