Kraków

Groźby wobec prezydenta Krakowa. 50-latek zatrzymany

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
"Prezydent Miszalski dokręcił śrubę"
Źródło: TVN24
Policjanci zatrzymali 50-latka, który w mediach społecznościowych miał grozić prezydentowi Krakowa i jego zastępcy. Zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu krakowskiej komendy miejskiej w czwartek otrzymali informację o tym, że na jednym z portali mediów społecznościowych znalazł się wpis, w którym jeden z użytkowników grozi prezydentowi Krakowa Aleksandrowi Miszalskiemu i jego zastępcy.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

50-latek w policyjnym areszcie

Policjanci ustalili, że autorem wpisu jest mieszkaniec jednej z miejscowości w województwie mazowieckim. Mazowieccy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w sobotę. Obecnie przebywa on w policyjnym areszcie. W niedzielę policjanci wykonają z nim czynności procesowe.

Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu

Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu

Anna Winiarska
Sąd rozpatrzył skargi na Strefę Czystego Transportu w Krakowie

Sąd rozpatrzył skargi na Strefę Czystego Transportu w Krakowie

"Zostanie on doprowadzony do prokuratury" - podała Komenda Miejska Policji w Krakowie. Dodano też, że funkcjonariusze monitorują przestrzeń internetową i będą wyciągać konsekwencje wobec osób łamiących prawo.

Posty prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, zamieszczane na Facebooku, zalała fala negatywnych komentarzy po wejściu w życie strefy czystego transportu (SCT). Przeciwnicy SCT niszczą również znaki drogowe w Krakowie, informujące o SCT.

25 1045 kawa cl-0030

Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Kraków Policja
