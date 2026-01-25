Groźby wobec prezydenta Krakowa. 50-latek zatrzymany

"Prezydent Miszalski dokręcił śrubę" Źródło: TVN24

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu krakowskiej komendy miejskiej w czwartek otrzymali informację o tym, że na jednym z portali mediów społecznościowych znalazł się wpis, w którym jeden z użytkowników grozi prezydentowi Krakowa Aleksandrowi Miszalskiemu i jego zastępcy.

50-latek w policyjnym areszcie

Policjanci ustalili, że autorem wpisu jest mieszkaniec jednej z miejscowości w województwie mazowieckim. Mazowieccy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w sobotę. Obecnie przebywa on w policyjnym areszcie. W niedzielę policjanci wykonają z nim czynności procesowe.

"Zostanie on doprowadzony do prokuratury" - podała Komenda Miejska Policji w Krakowie. Dodano też, że funkcjonariusze monitorują przestrzeń internetową i będą wyciągać konsekwencje wobec osób łamiących prawo.

Posty prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, zamieszczane na Facebooku, zalała fala negatywnych komentarzy po wejściu w życie strefy czystego transportu (SCT). Przeciwnicy SCT niszczą również znaki drogowe w Krakowie, informujące o SCT.

