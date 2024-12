Nie chcą "trasy ludzkich krzywd". Trzy godziny blokowali zakopiankę

"Trasa ludzkich krzywd"

"To nie ten czas i nie to miejsce na kolej"

- W samym sołectwie Mogilany mamy 28 niewyasfaltowanych ulic, cała zachodnia część gminy jest nieskanalizowana, także uważamy że kolej to nie ten czas i to nie to miejsce, ponieważ my jako samorządowcy nigdy o tą kolei nie wnioskowaliśmy, nie jest prawdą, że kolej będzie rozwojem dla gminy rozwojem dla gminy (...) koleją będzie jeździło 58 osób średnio na jeden skład, więc to jest półtora autobusu, natomiast poszkodowanych będzie około 1200 mieszkańców - argumentował Mateusz Paszta.