Wypadek podczas zawodów strzeleckich. Mężczyzna raniony w plecy

Do wypadku doszło w niedzielę, przed godziną 12 podczas zawodów na komercyjnej strzelnicy w miejscowości Dąbrówka Gorzycka.

- Podczas strzelania z broni krótkiej do metalowych celów ranny w plecy został 37-letni uczestnik tych zawodów. Prawdopodobnie doszło do rykoszetu, być może odłamek metalowego celu ranił go w plecy - mówi st. asp. Mariusz Przeniosło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na miejscu pracują policjanci, grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki. O zdarzeniu poinformowano również prokuraturę.

- 37-letni mężczyzna przytomny został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala świętego Łukasza w Tarnowie - dodaje policjant.