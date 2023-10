Pijany wjechał w grupę ludzi przed klubem, cztery osoby w szpitalu. "Chodziło o konflikt o kobietę"

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem (21 października). Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 23. Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji przekazała, że gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że 26-letni obywatel Gruzji wsiadał do samochodu i wjechał w grupę osób znajdujących się przed klubem.

Po tym mężczyzna zaczął uciekać, ale szybko został ujęty przez interweniujących policjantów, którzy zatrzymali także trzech innych Gruzinów uczestniczących w tym zdarzeniu. Poszkodowane zostały trzy osoby - dwie kobiety i mężczyzna, którzy z obrażeniami niezagrażającymi życiu i zdrowiu zostali przewiezieni do szpitala. Do szpitala trafił też zatrzymany kierowca samochodu. Okazało się, że był pijany - miał ok. dwóch promili alkoholu we krwi.