Po kolizji wydmuchał cztery promile

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 10 na zakopiance w Białym Dunajcu. Jak poinformował w komunikacie asp. szt. Roman Wieczorek, oficer prasowy zakopiańskiej policji, funkcjonariusze zatrzymali tam sprawcę kolizji.
Z zakazem i promilami
Za kierownicą rozbitego suzuki siedział 43-latek z Podhala. Jak się okazało, nie powinien on w ogóle wsiadać na miejsce kierowcy, bo miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
"Ponadto był kompletnie pijany - badanie alkomatem wykazało w jego organizmie aż 4 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód odholowano na policyjny parking" - poinformował Wieczorek.
Zakopiańska policja przekazała, że sprawa teraz trafi do sądu. Za złamanie sądowego zakazu 43-latkowi grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: KPP w Zakopanem
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zakopanem