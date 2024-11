Rok po śmierci Natalii z Andrychowa śledztwo wciąż trwa. Kluczowa ma być opinia biegłych

Prokuratura ma podjąć decyzję o ewentualnych zarzutach w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa po otrzymaniu opinii z Zakładu Medycyny Sądowej. Ta ma być gotowa do końca roku. W lutym dwaj policjanci zostali ukarani dyscyplinarnie.

Sprawa dotyczy dziewczynki, która została znaleziona rok temu w pobliżu jednego ze sklepów w Andrychowie. Tego dnia była mroźna pogoda. Zaginięcie Natalii zgłaszał jej ojciec. Do szpitala trafiła w stanie głębokiej hipotermii. Lekarzom nie udało się jej uratować.

Rzecznik prokuratury Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, że w sprawie nie wpłynęła jeszcze pełna opinia Zakładu Medycyny Sądowej dotycząca przyczyn śmierci małoletniej. - Powinna zostać opracowana do końca roku. Po jej uzyskaniu oraz zakończeniu przesłuchań świadków podjęta zostanie decyzja o przedstawieniu ewentualnych zarzutów – oznajmiła.

Śmierć 14-letniej Natalii z Andrychowa

14-letnia Natalia rankiem 28 listopada ubiegłego roku wyszła z domu do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Potem już nie odbierała. Rodzic wczesnym przedpołudniem powiadomił policję. Miał czekać około godziny na podjęcie działań. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca około godziny 13., pół kilometra od komisariatu. 14-latka siedziała obok jednego z supermarketów w Andrychowie. Została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Zmarła następnego dnia.