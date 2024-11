Rok po tragedii 14-letniej Natalii śledztwo wciąż trwa. Nikomu nie postawiono zarzutów

Śmierć Natalii z Andrychowa

14-letnia Natalia rankiem 28 listopada ubiegłego roku wyszła z domu do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Potem już nie odbierała. Rodzic wczesnym przedpołudniem powiadomił policję. Miał czekać około godziny na podjęcie działań.

Natalia siedziała przy niewielkiej przyczepie z reklamą, ustawionej przy parkingu obok sieciowego supermarketu i ciągu prywatnych sklepików, pół kilometra od komisariatu. Tuż obok jest główna ruchliwa ulica - droga krajowa 52, która obsługuje dużą część ruchu lokalnego oraz tranzytowego z Krakowa do Bielska-Białej.

Proboszcz: "szukamy dobra"

Dziewczynka została znaleziona przez znajomego ojca około godziny 13. Zabrał ją do sklepu. Stamtąd Natalię karetka zabrała do szpitala w Wadowicach, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia.