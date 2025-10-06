Logo strona główna
Kielce
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Kielce

Próbował zabić żonę, policja znalazła jego zwłoki

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
O zakończeniu działań poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Źródło: Google Maps
Policja poinformowała o odnalezieniu zwłok mężczyzny, który był poszukiwany w związku z atakiem na swoją żonę w Suchowoli w gminie Osiek (Świętokrzyskie). Ranną kobietę znalazła na podwórku sąsiadka.

W poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było ponad 100 policjantów i strażaków. Po blisko dwóch tygodniach od rozpoczęcia działań policja przekazała, że ścigany 63-latek nie żyje. "Ciało mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator. Ustalane są okoliczności śmierci mężczyzny" - przekazała świętokrzyska policja w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek po południu.

Funkcjonariusze podziękowali za pomoc i współpracę.

Atak na żonę

Według ustaleń funkcjonariuszy w poniedziałek, 22 września, 63-latek zaatakował swoją żonę na terenie posesji w Suchowoli w gminie Osiek w powiecie staszowskim. 52-letnia kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej stan określany był jako stabilny. Informację o poszkodowanej leżącej na podwórku przekazała sąsiadka, a na miejsce skierowano patrol i służby medyczne. Policja ustaliła, że atakujący po zdarzeniu uciekł w kierunku pobliskiego lasu.

W poszukiwaniach mężczyzny podejrzewanego o atak na swoją żonę brała udział policja i straż pożarna. W akcji pomagali też leśnicy i płetwonurkowie.

Mąż miał stosować przemoc domową

Prokuratura podczas prowadzenia akcji poszukiwawczej przekazywała, że zabezpieczone zostały narzędzia, które mogły posłużyć do zadania kobiecie obrażeń. Natomiast z uwagi na dobro śledztwa nie podawała szczegółów, jakie to dokładnie były przedmioty.

Śledczy informowali także, że wcześniej było prowadzone postępowanie związane z przemocą domową. Zostało umorzone, bo - jak przekazała prokuratura - pokrzywdzona skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań. 

Z ustaleń śledczych wynikało, że najprawdopodobniej podłożem dramatu był konflikt na tle rodzinnym.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Świętokrzyskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica