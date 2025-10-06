Próbował zabić żonę, policja znalazła jego zwłoki

O zakończeniu działań poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Źródło: Google Maps

W poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było ponad 100 policjantów i strażaków. Po blisko dwóch tygodniach od rozpoczęcia działań policja przekazała, że ścigany 63-latek nie żyje. "Ciało mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator. Ustalane są okoliczności śmierci mężczyzny" - przekazała świętokrzyska policja w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek po południu.

Funkcjonariusze podziękowali za pomoc i współpracę.

Atak na żonę

Według ustaleń funkcjonariuszy w poniedziałek, 22 września, 63-latek zaatakował swoją żonę na terenie posesji w Suchowoli w gminie Osiek w powiecie staszowskim. 52-letnia kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej stan określany był jako stabilny. Informację o poszkodowanej leżącej na podwórku przekazała sąsiadka, a na miejsce skierowano patrol i służby medyczne. Policja ustaliła, że atakujący po zdarzeniu uciekł w kierunku pobliskiego lasu.

W poszukiwaniach mężczyzny podejrzewanego o atak na swoją żonę brała udział policja i straż pożarna. W akcji pomagali też leśnicy i płetwonurkowie.

Mąż miał stosować przemoc domową

Prokuratura podczas prowadzenia akcji poszukiwawczej przekazywała, że zabezpieczone zostały narzędzia, które mogły posłużyć do zadania kobiecie obrażeń. Natomiast z uwagi na dobro śledztwa nie podawała szczegółów, jakie to dokładnie były przedmioty.

Śledczy informowali także, że wcześniej było prowadzone postępowanie związane z przemocą domową. Zostało umorzone, bo - jak przekazała prokuratura - pokrzywdzona skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań.

Z ustaleń śledczych wynikało, że najprawdopodobniej podłożem dramatu był konflikt na tle rodzinnym.

