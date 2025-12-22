Do zdarzenia doszło w Starachowicach (Świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 21 grudnia w Starachowicach. Policjanci zostali wezwani do jednego z hosteli, gdzie miało dojść do awantury.

19-latek zginął od ciosów nożem

Oficer prasowy starachowickiej policji w rozmowie z tvn24.pl przekazał, że według wstępnych ustaleń pomiędzy 19-letnim obywatelem Kolumbii, a jego rodakiem doszło do kłótni. W trakcie sprzeczki 19-latek został ugodzony nożem w klatkę piersiową. - W hostelu doszło do awantury między 19-latkiem a innym obywatelem Kolumbii. W trakcie kłótni sprawca zaatakował nożem poszkodowanego - poinformował asp. Paweł Kusiak. Życia 19-latka nie udało się uratować. Mężczyzna mimo pomocy lekarzy zmarł. - Do sprawy zatrzymano sześć osób, obywateli Kolumbii w wieku od 21 do 48 lat. Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia prokuratura - podsumował oficer prasowy policji w Starachowicach.