Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie

Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej
Niebezpieczny pościg w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). 25-latek podczas ucieczki przed policją najpierw zepchnął z jezdni autem inny samochód, a potem zderzył się z radiowozem, by uniknąć wjechania w słup. Mężczyzna uciekał przywłaszczonym samochodem, nie miał uprawnień i posiadał narkotyki.

Szaleńcza ucieczka przed policją w Skarżysku-Kamiennej mogła skończyć się tragedią. Jak poinformowała rzeczniczka tamtejszej komendy powiatowej, nadkom. Anna Sławińska, wszystko zaczęło się od informacji dotyczącej przywłaszczenia samochodu pochodzącego z Małopolski. Pojazd został zauważony w środę 12 listopada przez jeden z patroli w Skarżysku.

Samochód miał zmienione tablice rejestracyjne - inne niż te, które były do niego przypisane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uciekał przed policją. W aucie miał kontrabandę

Uciekał przed policją. W aucie miał kontrabandę

Wrocław
Czas na Narodowe Biuro Śledcze

Czas na Narodowe Biuro Śledcze

Robert Zieliński

Dwie kolizje podczas ucieczki

"Gdy funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać auto, siedzący za kierownicą volkswagena zignorował ich polecenia i podjął próbę ucieczki" - przekazała w komunikacie nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowa skarżyskiej policji.

Pościg zakończył się na ulicy Pięknej. Część przebiegu zdarzeń widać na opublikowanym przez policję nagraniu. Samochód uciekiniera wjechał chodnikiem na rondo z ulicy 3 maja. Następnie, próbując wyprzedzić inny pojazd, uderzył w jego tylny bok. W efekcie białe audi obróciło się wokół własnej osi i wypadło z jezdni, a uciekający volkswagen pojechał dalej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kolizja podczas ucieczki przed policją
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

Kierujący volkswagenem, próbując uniknąć czołowego zderzenia ze słupem energetycznym, uderzył na ulicy Pięknej w bok nieoznakowanego radiowozu.

Kierowca chciał ominąć słup. Zderzył się z radiowozem
Kierowca chciał ominąć słup. Zderzył się z radiowozem
Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

"Po tym zdarzeniu oba pojazdy się zatrzymały, a mężczyzna wraz z pasażerem próbował kontynuować ucieczkę pieszo, jednakże policjanci szybko ich obezwładnili. Jak się okazało, za kierownicą volkswagena siedział poszukiwany 25-letni mieszkaniec Skarżyska. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a auto pochodziło z przestępstwa przywłaszczenia" - poinformowała nadkom. Sławińska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ukradł paliwo i uciekał przed policją. Szaleńczą jazdę zakończył na ogrodzeniu

Ukradł paliwo i uciekał przed policją. Szaleńczą jazdę zakończył na ogrodzeniu

Wrocław
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta

Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta

WARSZAWA

"Sprawa ma charakter rozwojowy"

W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli w pojeździe pięć gramów mefedronu i około siedmiu gramów marihuany. Narkotyki miał przy sobie także 25-letni pasażer - w jego przypadku mowa jest o około 40 gramów marihuany. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

25-letni kierujący usłyszał prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna ma odpowiedzieć za niezatrzymanie do kontroli drogowej i używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu. Pasażer usłyszał z kolei zarzut posiadania substancji zabronionych.

"Obaj mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym, poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczenia kraju. Dodatkowo kierowca będzie musiał tłumaczyć się z pochodzenia pojazdu, którym kierował. Sprawa ma charakter rozwojowy" - przekazała rzeczniczka skarżyskiej policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Skarżysku-Kamiennej

Udostępnij:
TAGI:
ŚwiętokrzyskiePolicjaPościgi
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
Najnowsze
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Świat
Poród domowy jest w Polsce zgodny z prawem.
Poród w izbie przyjęć lub na SOR. Zmiany od 1 stycznia?
Zdrowie
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Zatrzymanie kobiety w Opolu
Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"
Opole
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna Sabalenka. Coraz dłuższe panowanie w światowym tenisie
EUROSPORT
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
BIZNES
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
WARSZAWA
Wyspy Senkaku
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry
Polska
17 1345 kprm 2-0002
"Zdetonowany ładunek". Szczegóły dywersji na kolei, konferencja ministrów
Polska
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, ale to nie pomogło
Łódź
Pacjent lekarz
Co czwarty Polak nie zna objawów tego nowotworu. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Poradnik
Pokazali go w sierpniu, jest jeszcze w druku. Kiedy pojawi się w naszych domach?
Polska
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Polska
Papież Franciszek w Kanadzie
Po 100 latach Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności
Świat
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica