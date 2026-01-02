"Sylwestrowy hałas" i przestraszony pies na ulicy. Pomogli policjanci Źródło: KPP w Sandomierzu

Stres i panika co roku towarzyszą zwierzętom - tak dzikim, jak i udomowionym - w związku ze zwyczajem odpalania petard i fajerwerków w sylwestrową noc. Nie inaczej było tym razem. Wszechobecny huk płoszył dziką zwierzynę i skłaniał psy do panicznych ucieczek, narażając je m.in. na potrącenia przez samochody czy wyziębienie.

Policjanci "natychmiast się zatrzymali"

W ostatni dzień roku przed północą pies błąkał się po ulicy Cieśli w Sandomierzu. Dostrzegli go patrolujący teren policjanci. Jak przekazała rzeczniczka sandomierskiej policji, asp. Iwona Paluch, czworonóg był "wyraźnie wystraszony i zmarznięty".

"Zwierzę było zdezorientowane, nie reagowało na otoczenie i nie miało przy sobie opiekuna. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się, aby sprawdzić sytuację i udzielić pomocy czworonogowi" - przekazała asp. Paluch.

Przez jakiś czas obserwowali otoczenie, czekając na pojawienie się ewentualnego właściciela. Nikt się jednak nie zjawił. Pies nie miał też identyfikatora, który umożliwiłby ustalenie danych opiekuna. "Mając na uwadze niską temperaturę, sylwestrowy hałas oraz bezpieczeństwo psa, policjanci podjęli decyzję o jego zabezpieczeniu" - poinformowała rzeczniczka sandomierskiej policji.

Pies został przewieziony do schroniska w Sandomierzu, gdzie otrzymał opiekę.

Jak zwierzęta reagują na fajerwerki?

Pomysły na zakaz fajerwerków w polskich miastach

W niektórych samorządach pojawił się pomysł, by zakazać na swoim terenie odpalania fajerwerków. 15 grudnia taki zakaz wszedł w życie w Krakowie. Władze miasta argumentowały wprowadzenie przepisu między innymi troską o dobrostan zwierząt. Podobne ograniczenia obowiązują od 2019 roku w Zakopanem. Część radnych Warszawy chciałoby wprowadzenia takiego prawa również w stolicy, jednak na razie władze miasta ograniczyły się tylko do apelu o rezygnację z tej formy świętowania.

