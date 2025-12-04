Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Matka znalazła ciała dwóch synów. Są pierwsze ustalenia śledczych

Znaleziono dwa ciała (zdjęcie ilustracyjne)
Prawdopodobną przyczyną zgonu braci było zatrucie tlenkiem węgla
Źródło: TVN24
W domu w Radlinie (woj. świętokrzyskie) ciała dwóch braci znalazła ich matka. Szukała synów zaniepokojona tym, że od dłuższego czasu ich nie widziała. Prawdopodobną przyczyną zgonu 34- i 35-latka było zatrucie tlenkiem węgla - informuje policja.

Zgłoszenie o znalezieniu dwóch ciał w domu jednorodzinnym w Radlinie służby otrzymały w czwartek o godzinie 12.40. W domu mieszkała czteroosobowa rodzina - rodzice na parterze i dwaj dorośli synowie na piętrze. Zaniepokojona matka zaczęła szukać synów, których nie widziała od poprzedniego dnia. Drzwi do ich części domu były zamknięte od środka, więc kobieta poprosiła o pomoc sąsiada.

- Po otwarciu drzwi zamkniętych od środka zostały ujawnione ciała obu mężczyzn - powiedział nam st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Dodał, że prawdopodobną przyczyną zgonu braci było zatrucie tlenkiem węgla.

Podwyższone stężenie tlenku węgla

Na miejsce skierowano straż pożarną. St. kpt. Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazał, że detektory użyte przez strażaków wykazały w jednym z pomieszczeń podwyższone stężenie tlenku węgla, sięgające ok. 90 ppm.

Policja prowadzi czynności, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczynę śmierci mężczyzn. Śledczy będą wyjaśniać m.in. źródło emisji czadu i to, w jakich okolicznościach doszło do zatrucia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Tlenek węglaKielceStraż pożarnaPolicja
Czytaj także:
shutterstock_2360570399
Dziedziczą miliardy. Jeszcze nigdy nie było ich aż tylu
BIZNES
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w mieszkaniu. "Miał rozległy uraz głowy"
WARSZAWA
Pilne
Trzy kraje bojkotują Eurowizję
Świat
imageTitle
Norweżka poza zasięgiem w Wiśle. Słoweńska gwiazda zdyskwalifikowana
EUROSPORT
FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb w przededniu zamieszek na Kapitolu
Miał podłożyć bomby przed atakiem na Kapitol. Zatrzymany po czterech latach
Świat
FaceTime
Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"
BIZNES
Brytyjskie śledztwo wykazało, że za zamachem na Skripalów stali Aleksandr Pietrow i Rusłan Boszyrow, zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskiego wywiadu
Była przypadkową ofiarą GRU, jest raport. Ostra reakcja Londynu
Świat
Budynek Sejmu
Spadki na podium, lider bez zmian. Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
WARSZAWA
imageTitle
Ostatni wyścig zdecyduje o mistrzostwie. Trzech kandydatów, mnóstwo wariantów
EUROSPORT
Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki
"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania
Polska
Kamery monitoringu nagrały interwencję policji
"Użyli broni, bo tylko to mieli". Wyrok w sprawie trzech policjantów
Poznań
Jensen Huang
Firma o wartości PKB Niemiec z problemem. Za dużo pieniędzy
BIZNES
Posiedzenie Sejmu
Zakaz telefonów, dodatkowe bramki przed salą. Jak wyglądają utajnione obrady Sejmu?
Polska
NOMINOWANI SKLEJKA
Nagrody Grand Press 2025. Nominacje dla naszych dziennikarzy - pełna lista
Kultura i styl
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
WARSZAWA
Ozzy to pies z najdłuższym językiem na świecie
Ten pies ma najdłuższy język na świecie
METEO
Melania Trump
Siedmioro dzieci wraca do domów. Pomogła pierwsza dama
Świat
pc
"Wyjątkowa wartość pracy" dziennikarza "Superwizjera". Rada Etyki Mediów oddala skargę
Polska
Jolanta Sobierańska
Minister zdrowia zapowiada dialog. Eksperci: wciąż brak diagnozy i planu leczenia
Piotr Wójcik
Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, wyjął z kieszeni nóż
Nie mógł kupić alkoholu, wyjął z kieszeni nóż
Trójmiasto
imageTitle
Polki wyszły z opresji. Kolejna wygrana w mistrzostwach świata
EUROSPORT
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
BIZNES
Kazik Staszewski
Kazik w szpitalu. "Dziś w nocy bliski końca drogi byłem"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Kurs na prawo jazdy (zdj. ilustracyjne)
"Pojawił się na egzaminie w dużych okularach". Skończyło się szamotaniną
Poznań
szczyt medyczny
"Podejmowano bardzo kosztowne decyzje". Eksperci komentują szczyt medyczny
Piotr Wójcik
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
BIZNES
Park Miejski w Zakopanem
Uderzył nastolatka w twarz. Grozi mu więzienie
Kraków
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
WARSZAWA
Żubry zimą
Osiem żubrów ma gruźlicę, zostaną poddane eutanazji
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica