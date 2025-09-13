Logo strona główna
Kielce

Małe żółwie wracają do swojej dawnej krainy. Ostatnio żyły tam za Gierka

Na Ponidziu wypuszczono 25 małych żółwi błotnych
Żółwie błotne wracają na Ponidzie. Wypuszczono 25 gadów
Źródło: PAP/Piotr Polak
Żółwie błotne wracają do krajobrazu Ponidzia w województwie świętokrzyskim. To ich naturalne siedlisko, w którym gatunek ten nie był jednak widziany od ponad 50 lat. Na początek w okolice rzeki Nidy wypuszczono 25 małych żółwi, które mają przetrzeć szlak dla większej liczby tych gadów.

Po raz ostatni żółwie błotne w śródlądowej delcie Nidy zaobserwowano w latach 70. ubiegłego wieku. Po ponad 50 latach 25 małych gadów wypuszczono do ich naturalnych siedlisk.

- Żółw błotny był kiedyś nierozerwalnie związany z tymi terenami. Dzisiaj wypuszczamy pierwszą partię małych żółwików. Przyjechały do nas świeżo wyklute z Poleskiego Parku Narodowego. Podrastały w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Na początek wypuszczamy te największe, najsilniejsze, bo one mają największe szanse na przeżycie i bytowanie w swoim naturalnym środowisku - powiedział w piątek dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz.

Dodał, że żółwie, które podrosną w laboratorium ośrodka, będą sukcesywnie wypuszczane w kolejnych tygodniach i latach. Hałatkiewicz zaznaczył, że całe przedsięwzięcie było możliwe dopiero po stworzeniu żółwiom odpowiednich warunków do bytowania, zimowania i rozmnażania, co było najważniejszym krokiem w przywróceniu ich siedliska po ponad 50 latach nieobecności.

Każdy wypuszczany żółw został zaopatrzony w nadajnik, przymocowany do skorupy. Umożliwi to ich obserwację i ocenę, czy warunki środowiskowe są odpowiednie do wprowadzenia stabilnej populacji na stałe.

Na Ponidziu wypuszczono 25 małych żółwi błotnych
Na Ponidziu wypuszczono 25 małych żółwi błotnych
Źródło: PAP/Piotr Polak

Wracają również traszki i ryby

Całe przedsięwzięcie to jeden z elementów projektu "Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy", realizowanego od 2019 roku w ramach programu LIFE Komisji Europejskiej. W trakcie prac udrożniono 12 kilometrów cieków, zrewitalizowano 5 kilometrów starorzeczy i 10 hektarów rozlewisk. Odnowiono 19 obiektów hydrotechnicznych.

Nadmiarowe i bezużyteczne. Dlaczego w zoo zabija się zwierzęta?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nadmiarowe i bezużyteczne. Dlaczego w zoo zabija się zwierzęta?

Bartłomiej Plewnia

Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych podkreślił, że równocześnie z reintrodukcją żółwia błotnego prowadzone są też działania mające na celu zwiększenie populacji m.in. traszek i kumaków.

- Okazało się, że na terenie Nidy nie mogliśmy znaleźć żadnej traszki. Kiedyś bardzo popularna, od wielu lat nieobserwowana na tych terenach. Pierwsze 20 traszek, wyhodowanych w naszym ośrodku, wypuściliśmy kilka lat temu. Zeszłoroczne badania monitoringowe pokazały, że już jest ponad 1000 traszek - powiedział Hałatkiewicz.

Żółwie wykluły się w Poleskim Parku Narodowym
Żółwie wykluły się w Poleskim Parku Narodowym
Źródło: PAP/Piotr Polak

Dodał, że wystarczy naturze troszkę pomóc, a ona sobie już sama dalej idealnie poradzi. - Trzeba stworzyć tylko odpowiednie warunki siedliskowe, musi być woda w dużej ilości, muszą być starorzecza, wiosenne rozlewiska i las łęgowy. Dlatego że traszki nie tylko żyją w wodzie, ale sporo czasu spędzają na terenach podmokłych takich lasów łęgowych - podkreślił.

Hałatkiewicz poinformował, że badania monitoringowe wykazały również obecność 24 gatunków ryb w miejscach, w których wcześniej wody nie było. Dyrektor zaznaczył, że nawet w okresie suszy, dzięki efektywnemu zarządzaniu wodą, obszar ten nie cierpi na jej brak, stając się rajem dla wielu gatunków.

"Żółw błotny był kiedyś nierozerwalnie związany z tymi terenami"
"Żółw błotny był kiedyś nierozerwalnie związany z tymi terenami"
Źródło: PAP/Piotr Polak

Lekcja przyrody w naturze

W wypuszczaniu żółwi błotnych do ich naturalnego ośrodka wzięli także udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku. Ich nauczycielka Beata Wojtiuk-Ślęch powiedziała, że dla dzieci to "doskonała lekcja przyrody".

- Takie placówki jak ośrodek w Umianowicach są niezwykle potrzebne, ponieważ umożliwiają prowadzenie lekcji przyrody w znacznie ciekawszej formie, niż tradycyjna edukacja szkolna. Metoda "outdoor", ceniona od lat, zyskuje w takich miejscach szersze zastosowanie, oferując praktyczne doświadczenia zamiast wyłącznie teoretycznej wiedzy - mówiła nauczycielka.

"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"

WARSZAWA

Walor edukacyjny przedsięwzięcia podkreśliła też marszałek województwa Renata Janik. - To ważna lekcja przyrody dla najmłodszych, ukazująca troskę i dbałość o środowisko oraz odbudowę równowagi w naturze. Zespół edukacyjno-przyrodniczy wypuścił symbolicznie 25 ze 150 otrzymanych żółwi, rozpoczynając proces, który ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności regionu dla turystów. Całe przedsięwzięcie ma na celu uwydatnienie istoty ochrony przyrody i przywrócenia gatunków do ich naturalnego środowiska - powiedziała marszałek.

"Żółw błotny był kiedyś nierozerwalnie związany z tymi terenami"
"Żółw błotny był kiedyś nierozerwalnie związany z tymi terenami"
Źródło: PAP/Piotr Polak

Projekt "Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy", który otrzymał dofinansowanie z Programu LIFE Komisji Europejskiej, realizowano od 2019 roku. Poza Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w prace były zaangażowane Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów. Budżet projektu, który zakończy się we wrześniu br., to ponad 23 miliony złotych.

Wiedzę o dolinie Nidy popularyzuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, prezentując jej faunę i florę w specjalnie przygotowanym "Nidarium" - akwarium o pojemności około 25 tys. litrów, pokazującym naturalne środowisko rzeczne. Do tej pory w warsztatach edukacyjnych wzięło udział ponad 10 tys. dzieci.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Polak

zwierzętaOchrona zwierzątrzekiżółw błotnyEkologia
