Kielce Poszukiwany po zabójstwie 80-latka zatrzymany Mateusz Czajka |

Pilne Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Zatrzymaliśmy poszukiwanego 49-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po godz. 12.20 został odnaleziony przez policjantów, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają czynności w sprawie" - poinformowała świętokrzyska policja w serwisie X.

PILNE!

Zatrzymaliśmy poszukiwanego 49-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa.

Po godz. 12.20 został odnaleziony przez policjantów, niedaleko swojego miejsca zamieszkania.

Trwają czynności w sprawie. — ŚwiętokrzyskaPolicja (@SPolicja) June 22, 2026 Rozwiń

Jak przekazywał nam rano mł. insp. Kamil Tokarski oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, policja przyjmowała, że sprawca znajduje się cały czas na terenie powiatu jędrzejowskiego, choć nie wykluczała także możliwości, że się przemieszcza i wyjechał poza ten obszar.

W akcji, której celem było znalezienie 49-latka brało w pewnym, momencie udział nawet około trzystu policjantów. Wspierał ich także śmigłowiec.

Zatrzymany 49-latek podejrzany o zabicie teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej Źródło zdjęcia: Policja Świętokrzyska

Kilka ciosów nożem

Do zabójstwa 80-latka i ciężkiego ranienia jego 76-letniej żony doszło w piątek w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. Małżeństwo było teściami Dariusza R.

- Ciosów było co najmniej kilka - w jednym i drugim przypadku. To były ciosy zadawane nożem, zadawane od tyłu, w potylicę, w okolice szyi - opisywał w rozmowie z nami prok. Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury.

W sobotę za mężczyzną wydano list gończy. Opublikowano także jego dane oraz zdjęcie.

76-latka obecnie przebywa w szpitalu w ciężkim stanie, który na razie uniemożliwia jej przesłuchanie.

Źródło: Google Maps

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