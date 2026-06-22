Poszukiwany po zabójstwie 80-latka zatrzymany
"Zatrzymaliśmy poszukiwanego 49-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po godz. 12.20 został odnaleziony przez policjantów, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają czynności w sprawie" - poinformowała świętokrzyska policja w serwisie X.
Jak przekazywał nam rano mł. insp. Kamil Tokarski oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, policja przyjmowała, że sprawca znajduje się cały czas na terenie powiatu jędrzejowskiego, choć nie wykluczała także możliwości, że się przemieszcza i wyjechał poza ten obszar.
W akcji, której celem było znalezienie 49-latka brało w pewnym, momencie udział nawet około trzystu policjantów. Wspierał ich także śmigłowiec.
Kilka ciosów nożem
Do zabójstwa 80-latka i ciężkiego ranienia jego 76-letniej żony doszło w piątek w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. Małżeństwo było teściami Dariusza R.
- Ciosów było co najmniej kilka - w jednym i drugim przypadku. To były ciosy zadawane nożem, zadawane od tyłu, w potylicę, w okolice szyi - opisywał w rozmowie z nami prok. Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury.
W sobotę za mężczyzną wydano list gończy. Opublikowano także jego dane oraz zdjęcie.
76-latka obecnie przebywa w szpitalu w ciężkim stanie, który na razie uniemożliwia jej przesłuchanie.