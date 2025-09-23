Kto podmienił pietruszkę? Setki rolników na krawędzi bankructwa

Kluczowe fakty:
- Różnica jest zasadnicza. W pietruszce korzeniowej korzeń jest jadalny, podczas gdy w naciowej można go wyrzucić do kosza. Do wykorzystania są tylko liście.
- Na dodatek do zbierania dwóch rodzajów pietruszek wykorzystuje się zupełnie inne maszyny.
- Dominik Czarny, rolnik z Laskowej pod Wodzisławiem, w rozmowie z nami wylicza, że w regionie straty sięgają nawet 14 milionów złotych. Tylko w jego gospodarstwie, jednym z największych w okolicy, to 1,5 miliona.
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało nas o trwającej kontroli. Inspektorzy badają sytuację w wielu regionach Polski. W tej sprawie urzędnicy zwrócili się też do czeskich instytucji, bo to stamtąd zostały przysłane nasiona.
Aneta Żołna, sołtys Podlesia, wraz z mężem i pracownikami wiosną obsiała swoje pole nasionami pietruszki kupionymi od polskiego dystrybutora, z którym rodzina współpracowała od lat. Nigdy się nie zawiedli - aż do teraz.