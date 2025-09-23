Kto podmienił pietruszkę? Setki rolników na krawędzi bankructwa

Kluczowe fakty:

Różnica jest zasadnicza. W pietruszce korzeniowej korzeń jest jadalny, podczas gdy w naciowej można go wyrzucić do kosza. Do wykorzystania są tylko liście.

Na dodatek do zbierania dwóch rodzajów pietruszek wykorzystuje się zupełnie inne maszyny.

Dominik Czarny, rolnik z Laskowej pod Wodzisławiem, w rozmowie z nami wylicza, że w regionie straty sięgają nawet 14 milionów złotych. Tylko w jego gospodarstwie, jednym z największych w okolicy, to 1,5 miliona.