Uprowadził busa, w środku było dziecko. Mężczyzny szuka policja

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Grochowej na kieleckim Czarnowie. Jak poinformował aspirant Tomasz Klimczewski z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, do pracownika firmy obsługującej hulajnogi podszedł nieznany mężczyzna - ubrany w jasne spodenki, bez koszulki, mający około 180 cm wzrostu - i poprosił o podwiezienie lub zamówienie taksówki. Gdy spotkał się z odmową, wsiadł do zaparkowanego busa i odjechał.

Odjechał autem z dzieckiem w środku

W pojeździe siedziała 13-letnia córka właściciela. Mężczyzna odjechał w stronę ulicy 1 Maja, a następnie porzucił samochód na ulicy Sobola. Z ustaleń policji wynika, że po zostawieniu pojazdu pieszo oddalił się w kierunku kieleckiego zalewu. Dziewczynce nic się nie stało. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz nagrania z monitoringu. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie mężczyzny.

