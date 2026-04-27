Kielce

Flirt, intymne nagrania, a w końcu szantaż. Blisko 900 zarzutów

W sprawie zatrzymano 14 osób
14 osobom prokuratura postawiła blisko 900 zarzutów
Źródło: Świętokrzyska policja
14 osób usłyszało blisko 900 zarzutów dotyczących internetowych oszustw i szantażu. Jak podaje prokuratura, podejrzani nawiązywali romantyczne relacje z ofiarami, nakłaniali do przesyłania intymnych nagrań, a następnie domagali się pieniędzy. Śledczy informują, że grupa mogła wyłudzić co najmniej 1,35 miliona złotych.

Do przestępstw dochodziło w 2025 roku. Śledczy ustalili, że podejrzani działali według dwóch schematów.

W pierwszym kontaktowali się z ofiarami przez komunikatory, podszywając się pod młode kobiety lub mężczyzn. Budowali relacje o charakterze emocjonalnym, a następnie podczas wideorozmów nakłaniali rozmówców do intymnych zachowań przed kamerą.

Nagrania były utrwalane i wykorzystywane do szantażu. Pokrzywdzeni otrzymywali groźby publikacji materiałów w mediach społecznościowych lub przesłania ich rodzinie i znajomym. Pod presją przekazywali pieniądze.

W sumie prokuratura postawiła blisko 900 zarzutów
Źródło: Świętokrzyska policja

Kolejna metoda polegała na podszywaniu się pod osoby mieszkające za granicą, które rzekomo znalazły się w trudnej sytuacji. Sprawcy wymyślali historie o chorobach, długach czy problemach z powrotem do Polski, by dzięki zbudowanej więzi wyłudzić wsparcie finansowe.

W jednym przypadku ofiara przekazała im ponad 200 tys. zł.

Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

Areszt dla siedmiu podejrzanych

Do transferu środków wykorzystywano liczne rachunki bankowe, często należące do osób trzecich. Jak ustalono, przez te konta przepłynęło co najmniej 1,35 mln zł.

Źródło: Świętokrzyska policja

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz przekazał, że zatrzymano 14 podejrzanych. Przedstawiono im łącznie 891 zarzutów związanych m.in. z podżeganiem i pomocnictwem do oszustw i wymuszeń rozbójniczych oraz z praniem brudnych pieniędzy.

Sąd Rejonowy w Opatowie aresztował siedmiu podejrzanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Opatowie, a prowadzą je funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Kielc.

Poszczególne czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karami m.in. do 10 lat pozbawienia wolności.

W sprawie wciąż trwa kompletowanie materiału dowodowego.

Źródło: Świętokrzyska policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna stracił duże pieniądze
Rozkochał w sobie i oszukał kilkanaście osób
Poznań
Oszust z portalu randkowego w rękach policji
Wyłudził intymne zdjęcia i zażądał pieniędzy
Trójmiasto
W Gdańsku ruszył proces odwoławczy ws. "Łowcy nastolatek"
"Łowca nastolatek" z Trójmiasta znów przed sądem
Trójmiasto
Anna Winiarska
Czytaj także:
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
METEO
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
BIZNES
Superjacht Nord zakotwiczony w Hongkongu w Chinach. Zdjęcie archiwalne z 7 października 2022 roku
Superjacht przepłynął przez cieśninę Ormuz. Trop prowadzi do rosyjskiego miliardera
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Tragedia w Tatrach. Zginął turysta
METEO
Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy
WARSZAWA
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
BIZNES
Tragiczny wypadek, zginął rowerzysta
Rowerzysta uderzył w słup, nie żyje
Katowice
AdobeStock_93375538
Przełom w leczeniu cukrzycy typu 1. Pierwszą pacjentką 13-latka
Anna Bielecka
imageTitle
Wielkie rozstrzygnięcie w pojedynku legend na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
BIZNES
52 min
pc
Lawina hejtu wobec starosty i reportera. W tle wątpliwości co do dużej inwestycji
Superwizjer. Podcast
Robert Fico
Wniosek o przelot nad Polską. Sikorski: problem przestał istnieć
Świat
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
BIZNES
American Airlines - Phoenix
Fiasko rozmów United i American Airlines. Biały Dom sceptyczny
BIZNES
Na razie akcja jest prowadzona tylko z zewnątrz
Płonie XVIII-wieczny pałac
Lubuskie
Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej
Skarga na decyzję sądu w sprawie aresztu po śmierci posła Litewki
Katowice
Pożary
"Nie pozwolimy, by ludzie znów stracili to, co najcenniejsze"
METEO
Tak o rekordowej zbiórce Łatwoganga w Polsce piszą za granicą
Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki
Polska
pln zloty zlotowki shutterstock_1726396234_S
Jest decyzja prokuratury w sprawie firmy ZEN
BIZNES
"Małpki" w polskich miastach
"Małpki" z zakazem? "Idea absolutnie słuszna", ale...
Piotr Krysztofiak
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Częstochowy nie może wrócić do pracy. Decyzja sądu
Katowice
imageTitle
Sabalenka pokazała charakter w Madrycie
EUROSPORT
imageTitle
Problemy Bayernu przed półfinałem Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Zaśnięcie za kierownicą? Studenci mają na to sposób
Kraków
Radosław Sikorski
Sikorski do Nawrockiego: wystarczyło słuchać rady MSZ
Polska
Przyjechał pijany po dziecko do przedszkola
Przyjechał z 11-letnim synem po dziecko do przedszkola. Był pijany
Lublin
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy
BIZNES
Siedziba Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Areszt dla adwokata. Sześć zarzutów
Katowice
chiny
Meta musi zrezygnować. Chiny blokują ważną inwestycję
BIZNES
Majówka, grill
Ponad 20 stopni w majówkę. Tam aura dopisze
METEO

