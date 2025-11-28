Był prezesem firmy, nie miał zezwolenia na pracę w Polsce

Minister finansów o oszczędności z ograniczenia 800 plus dla cudzoziemców Źródło: TVN24

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Kielcach kontrolowali legalność zatrudnienia cudzoziemców w jednej z firm produkcyjnych na terenie powiatu świętokrzyskiego.

"Jedną ze sprawdzanych osób był 39-letni obywatel Indii. Posługiwał się ważnym paszportem wydanym przez władze Indii oraz kartą pobytu. Nie posiadał jednak pozwolenia na pracę, a mimo to w lipcu tego roku przez kilka tygodni pełnił w firmie funkcję prezesa. Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał decyzję o zobowiązaniu go do powrotu do Indii w terminie 30 dni, ma też zakaz wjazdu do strefy Schengen przez rok" - podano w komunikacie KOSG.

Strażnicy graniczni kontrolowani jedną z firm w województwie świętokrzyskim Źródło: KOSG

Mandaty dla członka zarządu

Konsekwencje nie ominęły także 50-letniego Polaka, który w firmie pełnił funkcję członka zarządu. Za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi otrzymał mandat w wysokości trzech tysięcy złotych, a za niedopełnienie obowiązku informacyjnego przy zatrudnianiu cudzoziemców kolejny - na 500 złotych.

Opuścić Polskę w terminie 30 dni musi też inny obywatel Indii, zatrudniony w kontrolowanej firmie. 32-letni Hindus, od maja 2025 roku, przebywał w Polsce bez uprawniających do tego dokumentów oraz nielegalnie wykonywał pracę. Nie wjedzie teraz do strefy Schengen przez najbliższy rok.

