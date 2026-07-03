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Kielce

Ciało 64-latki w Borkowie pod Kielcami. Policja szuka jej męża

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Akcja policji po śmierci kobiety w Borkowie
Akcja policji po śmierci kobiety w Borkowie
Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Kielcach
Policja znalazła w domu w Borkowie pod Kielcami ciało 64-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do jej śmierci ktoś mógł się przyczynić. Funkcjonariusze szukają 65-letniego męża zmarłej i proszą o pomoc.

W piątek po południu policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z domów w miejscowości Borków jest kobieta, która nie daje oznak życia. Na miejsce skierowano policjantów i zespół pogotowia. Lekarz stwierdził zgon 64-latki.

Ciało kobiety w Borkowie. Poszukiwany jej mąż

Śledczy pracujący na miejscu pod nadzorem prokuratora stwierdzili, że do śmierci kobiety najprawdopodobniej przyczyniła się osoba trzecia. Poszukiwany jest jej 65-letni mąż, który jako ostatni mógł mieć z nią kontakt.

65-latek ma około 175 centymetrów wzrostu, ma krępą budowę ciała, a włosy krótkie, siwe. Ostatnio ubrany był w brązowy sweter w serek oraz brązowe spodnie zawinięte na dole. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach. Może mieć opuchniętą prawą rękę.

Każdy, kto widział taką osobę lub ma o niej informacje, proszony jest o kontakt na numer alarmowy 112.

Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu nie było interwencji policji, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaKielceŚwiętokrzyskie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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